Неожиданная забастовка в Евротоннеле принесла неудобства тысячам пассажиров

Неожиданная забастовка французских рабочих парализовала железнодорожное движение в Евротоннеле. Он проходит под Ла-Маншем и соединяет континентальную..

Неожиданная забастовка французских рабочих парализовала железнодорожное движение в Евротоннеле. Он проходит под Ла-Маншем и соединяет континентальную Европу с Великобританией. Из-за стачки отменили 30 поездов из Лондона. Ещё четыре были вынуждены после отправления вернуться обратно в Париж.

Сотрудники компании Eurostar объявили забастовку утром 21 декабря и закончили в тот же день вечером. Однако движение восстанавливается постепенно. Пока перевозят только тех, кто не смог уехать накануне. Пассажиров очень много, поскольку приближаются рождественские каникулы.

[пассажир]:

«Я собираюсь повидаться со своей семьёй в Париже, но, к сожалению, задержусь. Я даже купил маме цветы».

В следующие три дня будут ходить два дополнительных поезда. Также некоторых пассажиров доставляют до пункта назначения на паромах.

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Профсоюзы объявили забастовку без предупреждения. Из-за этого пассажиры не успели поменять билеты или выбрать другой маршрут.

Причиной стачки стало недовольство годовой премией. Руководство компании планировало выплатить работникам по 1000 евро. Профсоюзы потребовали утроить сумму. В результате переговоров стороны пришли к соглашению, но о деталях не сообщают.

До пандемии пассажиропоток в Евротоннеле достигал десяти миллионов человек в год. В 20-м и 21-м годах людей стало намного меньше. В 22-м Евротоннель обслужил восемь миллионов пассажиров, а в этом году их число ещё больше увеличилось. По мнению представителей профсоюзов, компания должна поделиться прибылью.

Профсоюзы часто устраивают забастовки в праздники, чтобы доставить как можно больше неудобств людям и тем самым вынудить руководство пойти на уступки.

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