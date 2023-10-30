Израиль объявил о втором этапе военной операции в секторе Газа

Израиль открыл артиллерийский огонь по сектору Газа в воскресенье. Армия страны расширяет наземные операции на территории, контролируемой ХАМАС. Её поддерживают истребители. Они нанесли ещё сотни ударов по объектам ХАМАС. Ранее Биньямин Нетаньяху назвал это вторым этапом в войне.

Между тем, перестрелка разгорелась в лагере для палестинских беженцев в Дженине. Там армия Израиля проводила операцию по задержанию подозреваемых в терроризме. В результате не менее двоих палестинцев были убиты, ещё несколько получили ранения.

Дженин находится на Западном берегу реки Иордан. Его считают форпостом «Бригад мучеников Аль-Аксы» – военизированного крыла палестинского движения ФАТХ.

А в израильском Ашдоде похоронили девятилетнюю девочку, которая скончалась от сердечного приступа, вызванного сиреной во время ракетного обстрела из сектора Газа. Она потеряла сознание 20 октября. Находилась на аппарате жизнеобеспечения, пока не скончалась в пятницу.

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[отец девочки]:«Она не умерла, она не скончалась, её убили. Эта сирена её убила».

На фоне того, что Израиль начал второй этап военной операции против ХАМАС, по всему миру проходят пропалестинские протесты. Марши и шествия состоялись в Испании, Великобритании, Ливане и Пакистане.

В самом секторе Газа начался гуманитарный кризис. В анклаве, где проживает более двух миллионов человек, полтора миллиона бежали из своих домов и остаются во временных лагерях. При этом им не хватает медикаментов, еды, воды и топлива.

[местный житель]:«Надеюсь, Бог сжалится над нами, и это прекратится. Уже хочется погибнуть под обломками, чтобы обрести покой. Наша жизнь – это пытка».

Тем временем, аэропорт Махачкалы в Дагестане был закрыт из-за беспорядков, которые устроили агрессивно настроенные местные жители. Они ворвались туда после прибытия самолёта из Тель-Авива. Они выкрикивали антисемитские лозунги и пытались схватить израильтян.

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