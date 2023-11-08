Египет начал создавать программы поддержки индустрии туризма на юге Синайского полуострова и на курортах Красного моря...

Туризм Египта пострадал от войны между Израилем и ХАМАС

Египет начал создавать программы поддержки индустрии туризма на юге Синайского полуострова и на курортах Красного моря.

Министр туризма страны говорит, что отрасль уже пострадала из-за войны между Израилем и ХАМАС в Газе.

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[Ахмед Исса, министр туризма Египта]:«Пока это сказывается на клиентах, которые приобрели туры по региону, поскольку туристический сектор в Израиле практически закрылся. Именно здесь мы видим наиболее значительное влияние. Но в целом это затронуло только 10% общего количества бронирований в Египте».

Туризм – ключевой источник дефицитной иностранной валюты для Египта. В этом году страна надеется заработать на отрасли более 13 миллиардов долларов и достичь цели в 15 миллионов посетителей.

При этом, рейтинговая компания S&P Global предупредила в понедельник, что спад в туризме из-за конфликта может вызвать серьёзные проблемы.

Влияние, вероятно, также ощутят Ливан и Иордания, поскольку путешественники откладывают или отменяют отпуск на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Впрочем, египетский министр настаивает, что туристы не испугались.

[Ахмед Исса, министр туризма Египта]:«Люди понимают геополитику и то, что курорты Красного моря далеки от происходящего в регионе. В сезоне с декабря по февраль мы снова наблюдаем значительное увеличение количества бронирований».

Что касается помощи, то Египет предлагает дополнительные льготы в размере 500 долларов за каждый рейс в Шарм-эль-Шейх. Он также тесно сотрудничает с авиалиниями и оптовыми и розничными продавцами.

Шарм-эль-Шейх находится примерно в 360 километрах к югу от средиземноморского побережья Синая, граничащего с сектором Газа.

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