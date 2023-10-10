Автобус упал в ущелье в Индии: семеро погибших

В Индии – снова авария с участием пассажирского транспортного средства. Автобус вёз туристов. Предположительно, водитель не..
Дата загрузки: 2023-10-10
[Прахлад Нараян Мина, полицейский]:
«К нам поступила информация про то, что автобус упал в ущелье. Мы вместе с местной полицией, спасателями и пожарными начали спасательную операцию. К настоящему времени спасли 28 человек, а также извлекли тела троих погибших. Внутри всё ещё есть люди».
Позже число погибших возросло до семи. Всего в автобусе ехало 33 пассажира.
Авария произошла на севере Индии в городе Найнитал. Как сообщают индийские СМИ, автобус следовал из штата Харьяна, и пассажиров в нём было больше нормы. Такое в стране бывает часто.
Среди погибших есть женщины и дети.
Автомобильные дороги Индии – среди самых опасных в мире. Помимо плохой инфраструктуры, в стране повсеместно ездят устаревшие машины, а водители даже пассажирских транспортных средств часто не имеют достаточной квалификации.
Кроме того, на автобусы иногда нападают дикие животные, к примеру слоны. Последний такой случай произошёл несколько недель назад на юге Индии. Животное разбило лобовое стекло.
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