В России планируют обуздать рост цен на куриные яйца. Для этого с 1 января власти на..

В России на полгода отменят таможенную пошлину на яйца

В России планируют обуздать рост цен на куриные яйца. Для этого с 1 января власти на полгода отменят пошлину на эту продукцию, которую ввозят из-за рубежа. Сейчас импортёры платят сбор в размере 15% стоимости яйца.

Согласно новым мерам, беспошлинно разрешат ввезти в Россию 1,2 миллиарда яиц. В Министерстве экономического развития заявили, что это поможет сбалансировать внутренний рынок и обеспечить рост предложения.

За последний год в России цены на яйца выросли примерно на 45%. Причём в некоторых супермаркетах наблюдается нехватка этого товара, и кое-где полки просто опустели. Также отдельные магазины стали вводить ограничения на покупку яиц.

[жительница Екатеринбурга]:

«Неделю не была в магазинах, но до этого резко подорожало, очень даже резко. Я думаю, на 20%, не меньше». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Ну рублей на 30, 40 даже, может быть, некоторые виды яиц. У нас в магазине вчера муж купил за 92, а в других они уже по 130, 120 были. Но что делать. Ничего страшного, я считаю, нет в этом для меня». [жительница Екатеринбурга]:

«Здесь сказали, что не завезли. Я вот только что спрашивала. Но вообще яйцо, конечно, можно купить. В птичьих магазинах можно купить яйцо. Оно есть. Так что не то, что он совсем пропало. Оно есть».

Обычно в России яйца дорожают в период с августа по апрель. Это объясняют сезонным увеличением спроса. В этом году цены выросли намного больше, чем обычно.

Уже на этой неделе должны начаться поставки куриных яиц из Азербайджана. Вскоре ввозить яйца начнёт и Турция. Также ожидаются поставки из других стран.

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