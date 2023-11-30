ОЭСР: рост мировой экономики замедлится, но «жёсткой посадки» удастся избежать

В следующем году мировая экономика немного замедлится. Но риск «жёсткой посадки» сократился, несмотря на высокий уровень..

В следующем году мировая экономика немного замедлится. Но риск «жёсткой посадки» сократился, несмотря на высокий уровень государственных долгов и неопределённость в отношении процентных ставок. Об этом сообщила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Глобальный рост, как ожидается, замедлится с 2,9% в этом году до 2,7% в 2024. Затем в 2025 прогнозируют увеличение до 3%.

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[Клэр Ломбарделли, главный экономист ОЭРС]:«Это значительно ниже средних темпов роста за период с 2000 года до пандемии COVID. Большая часть прогнозируемого нами роста придётся на страны с формирующимся рынком, особенно в Азии».

Что касается стран с развитой экономикой, входящих в состав 38 членов ОЭСР, ситуация в них лучше, чем ожидалось.

Так, рост экономики США замедлится с 2,4% в этом году до 1,5% в следующем. В сентябре ожидали, что эти показатели будут ниже.

Впрочем, ОЭСР не исключает риска рецессии, учитывая слабые рынки жилья, высокие цены на нефть и вялое кредитование.

Также ожидается, что замедлится экономика Китая. Она столкнулась со сдувающимся пузырём на рынке недвижимости, а также с замедлением внутреннего спроса.

По прогнозу ОЭСР, рост экономики страны замедлится с 5,2% в этом году до 4,7% в 2024-м. Затем, в 2025 году показатель снизится ещё больше до 4,2%.

В зоне евро темпы роста увеличатся с 0,6% в этом году до 0,9% в 2024. В 2025 прогнозируют рост в 1,1%, поскольку Германия – крупнейшая экономика блока – в этом году вышла из рецессии.

Тем не менее, ОЭСР предупредила, что из-за высокого уровня банковского финансирования в еврозоне полный эффект от повышения процентных ставок остаётся неопределённым.

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