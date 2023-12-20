«Закрытие Суэцкого канала будет плохой новостью для мировой экономики» – эксперт

Дальнейшая напряжённость в Красном море, где йеменские хуситы нападают на суда, может привести к блокировке Суэцкого..

Дальнейшая напряжённость в Красном море, где йеменские хуситы нападают на суда, может привести к блокировке Суэцкого канала. Об этом сказал главный экономист ING Germany Карстен Бжески. [Карстен Бжески, экономист]:«На Суэцкий канал приходится более 10% мировой торговли, более 30% контейнерных перевозок. Поэтому, если этот канал действительно заблокируют, это будет плохой новостью для мировой торговли и мировой экономики и подогреет инфляцию».

Хуситы – повстанцы, действующие против правительства Йемена и получающие поддержку Ирана. Когда Израиль начал свою военную операцию против ХАМАС, они выступили на стороне палестинских боевиков.

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С тех пор они совершили несколько нападений и захватов грузовых судов. Они даже запускали беспилотники и ракеты по Израилю, который находится более чем в 1600 километрах от Йемена. Говорят, что не остановятся до тех пор, пока наступление в секторе Газа не прекратится.

В итоге стоимость контейнерных перевозок повысилась до годового максимума.

[Карстен Бжески, экономист]:«Если это будет кратковременно, потребители ничего не заметят, за исключением более высоких цен на энергоносители. Если это продлится дольше, мы увидим, что снова вырастет инфляция. Не в тех же масштабах, как в 2021 году, но всё равно инфляция будет не снижаться, а восстановится уже в первый месяц 2024 года».

В ответ на нападения министр обороны США Ллойд Остин объявил о создании многонациональной группы по защите торговли в Красном море. Для этого торговые пути будут патрулировать военные суда.

Суэцкий канал соединяет Красное море со Средиземным, создавая кратчайший морской путь между Европой и Азией. На канал приходится около 12% мирового судоходства.

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