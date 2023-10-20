Европейский парламент присудил премию имени Сахарова за свободу мысли иранскому движению «Женщина, жизнь, свобода», а также..

Европейский парламент присудил премию имени Сахарова за свободу мысли иранскому движению «Женщина, жизнь, свобода», а также Махсе Амини, которая скончалась в сентябре прошлого года.

22-летняя иранка умерла после того, как в Тегеране её задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба. По словам очевидцев, девушку жестоко избили. В полицейском участке она потеряла сознание, и её доставили в больницу. Брату Амини сообщили, что у сестры случились сердечный приступ и инсульт. Врачи не смогли спасти девушку, и через несколько дней она скончалась.

После похорон Амини в Иране вспыхнули массовые протесты. Люди выступали против обязательного ношения хиджаба, а также против государственного строя страны. Протесты не утихали несколько месяцев. Они стали самыми смертоносными с 2019 года. По данным иранской правозащитной организации, в ходе подавления протестов силы безопасности убили 500 человек, ещё 22 тысячи протестующих были задержаны.

[Роберта Метсола, председатель Европарламента]:

«Пусть сегодняшняя премия станет нашей данью уважения храбрым и непокорным женщинам, мужчинам и молодым людям в Иране. которые, несмотря на растущее давление, возглавляют движение за перемены. Европейский парламент слышит вас. Мир видит вас. Мы с вами».

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Иран – одно из немногих существующих теократических государств в мире. Все законы республики основаны на исламском праве. В связи с этим ограничены многие свободы граждан.

Европейский парламент учредил премию имени Сахарова в 1988 году. Её присуждают за защиту прав человека и его основных свобод.

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