Израиль подготовил для наступления на Газу 360 тыс. резервистов

Израиль нанесёт жёсткие удары по своим врагам. Об этом премьер-министр Израиля заявил во время встречи с..

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Израиль нанесёт жёсткие удары по своим врагам. Об этом премьер-министр Израиля заявил во время встречи с бригадой «Голани» на границе с сектором Газа. [Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:«Мы собираемся победить в полную силу. Вы готовы?» [солдаты]:

«Да».

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:«За вами весь народ Израиля. Мы нанесём сокрушительный удар по нашему врагу, чтобы победить. До победы!»

Премьер прибыл сюда в преддверии масштабной наземной операции ЦАХАЛа в секторе Газа. Её цель – уничтожить группировку ХАМАС. 7 октября она совершила смертоносные нападения на израильские поселения близ границы с анклавом, а также музыкальный фестиваль. Погибло около 1400 человек. Ещё несколько сотен попали в плен. Одна из целей операции – их освобождение.

После нападения ХАМАС Израиль продолжает наносить ракетные удары по сектору Газа, превращая целые районы в руины, в результате чего погибло около 2000 человек. Он также призвал жителей перебраться на юг анклава.

Газа занимает площадь всего в 360 квадратных километров. Однако здесь много тоннелей, мин-ловушек и обученных бойцов. Израиль мобилизовал 360 000 резервистов для проведения своей операции. Как говорят эксперты, краткосрочные цели, такие как уничтожение туннелей и ликвидация отдельных лидеров ХАМАС, без сомнения, достижимы.

Однако ХАМАС присутствует не только в секторе Газа. Он также есть на других палестинских территориях. У него имеются сторонники на Ближнем Востоке и во всём мире. Поэтому сокрушить группировку Израилю будет очень сложно, как в военном, так и в политическом отношении.

Также аналитики считают, что обострить ситуацию могут Иран и «Хезболла» в Ливане. Если они вмешаются, Израилю придётся сражаться на нескольких фронтах.

На севере Израиля армия уже ведёт обстрел ливанской территории. Военные говорят, что со стороны Ливана было выпущено не менее 20 ракет.

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