Минобороны: Израиль уничтожил четверть боевиков ХАМАС

Министр обороны Израиля заявил, что армия страны ликвидировала 25% боевиков ХАМАС в секторе Газа. Также многие были ранены. [Йоав Галант, министр обороны Израиля]:«Террористы останутся, и мы будем сражаться в горячих точках. Это займёт месяцы, а не один день. С другой стороны, у террористов нет припасов, у них нет оружия, у них нет подкрепления. Мы уже ликвидировали, по меньшей мере, четверть террористов ХАМАС. Столько же ранены».

При этом официальный представитель вооружённых сил Израиля сказал, что Хан-Юнис на юге сектора Газа останется центром наступления, как было последние несколько недель. По словам Даниэля Хагари, там уже уничтожено 2000 палестинских боевиков, которые действовали на поверхности земли и в сети подземных тоннелей длиной в десятки километров.

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[Даниэль Хагари, официальный представитель армии Израиля]:«Кроме того, мы разрушили подземную инфраструктуру. Там мы нашли помещения для содержания заложников, командные центры, оружие, производственные мощности и разведывательные материалы».

Между тем, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что последнее предложение по обеспечению освобождения заложников в секторе Газа было убедительным.

Во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом Блинкен заявил, что между странами, участвующими в переговорах, есть «сильная согласованность».

Ранее в понедельник официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил журналистам, что Вашингтон добивается более продолжительной гуманитарной паузы в боевых действиях в Газе. Это позволит освободить большое число заложников.

А директор ЦРУ Уильям Бёрнс в воскресенье встретился с катарским министром иностранных дел, а также главами израильской и египетской разведслужб. Бёрнс назвал переговоры конструктивными, добавив, что значительные разногласия по-прежнему остаются.

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