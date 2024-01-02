Израиль меняет тактику и выводит часть войск из сектора Газа

Израиль выводит часть своих сил из сектора Газа, чтобы перейти к более целенаправленным операциям против ХАМАС...

Израиль выводит часть своих сил из сектора Газа, чтобы перейти к более целенаправленным операциям против ХАМАС. Об этом сообщил официальный представитель израильской армии.

Теперь в анклаве будут проводить так называемые операции по зачистке. Это новый этап операции Израиля, который, как ожидается, продлится несколько месяцев.

По словам чиновника, часть войск, выведенных из сектора Газа, будет подготовлена к переброске к северной границе с Ливаном. Сокращение также позволит некоторым резервистам вернуться к гражданской жизни, что поможет восстановить экономику, которая пострадала из-за войны.

Между тем, в понедельник ВМС США объявили, что авианосец «Джеральд Р. Форд» возвращается в свой порт приписки в Вирджинии. После начала боевых действий в секторе Газа его перебросили в Восточное Средиземноморье.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Война в Газе превратила большую часть анклава в руины и принесла двум миллионам жителей гуманитарную катастрофу.

Палестинские органы здравоохранения заявляют, что погибло около 22 000 человек.

Военное наступление на анклав началось после неожиданного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, в ходе которого 1200 человек были убиты и 240 взяты в заложники.

Министр обороны Израиля заявил в понедельник, что эвакуированные жители некоторых израильских общин к северу от сектора Газа в ближайшее время смогут вернуться домой.

При этом, как сообщается, недавно Израиль отверг предложение ХАМАС по освобождению оставшихся пленных. Боевики предлагали освободить около 40 заложников в три этапа в обмен на прекращение огня, которое должно было завершиться полным перемирием. Израиль заявил, что согласен на сделку, однако на других условиях.

Короткая ссылка на эту страницу: