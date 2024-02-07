ЦАХАЛ: в Газе погиб 31 израильский заложник

Главный представитель армии Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что из оставшихся в Газе заложников погиб 31..

Главный представитель армии Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что из оставшихся в Газе заложников погиб 31 человек. [Даниэль Хагари, представитель армии Израиля]:«Мы проинформировали 31 семью о том, что их захваченных в плен близких больше нет в живых, и что мы объявили их мёртвыми. Семьям остальных заложников мы сообщили имеющуюся у нас информацию об их судьбе и условиях. Мы продолжаем борьбу за возвращение всех заложников домой».

Предполагается, что ХАМАС удерживает в плену ещё 136 израильтян, захваченных 7 октября в нескольких кибуцах у границы с Газой, а также на музыкальном фестивале под открытым небом.

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Между тем, США, Катар и Египет намерены добиться прорыва в преодолении разногласий между Израилем и ХАМАС. Их цель – добиться паузы в боевых действиях, а также освободить заложников.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Израиль, чтобы обсудить временное прекращение огня. До этого он получил подтверждение от боевиков, что они готовы вести переговоры.

[Энтони Блинкен, Госсекретарь США]:«Предстоит ещё много работы, но мы по-прежнему считаем, что соглашение возможно и действительно необходимо».

Блинкен выступал в Катаре во время экспресс-тура по Ближнему Востоку.

[Энтони Блинкен, Госсекретарь США]:«Это явно будет выгодно всем. Думаю, что это лучший путь вперёд».

Источники, близкие к переговорам, сообщили, что возможное прекращение огня может продлиться не менее 40 дней. За это время боевики Газы освободят оставшихся гражданских заложников. На следующих этапах они передадут солдат и трупы погибших заложников в обмен на освобождение палестинцев, заключённых в тюрьму в Израиле.

Перемирие также позволит доставить продовольствие и товары первой необходимости жителям Газы.

Израиль заявил, что тщательно изучает требования группировки.

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