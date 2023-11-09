Израильская армия показала журналистам своё продвижение на севере Газы

Почерневшие окна, разрушенные спальни, разбросанные детские вещи. На севере Газы повсюду видны обломки и разруха через..
Дата загрузки: 2023-11-09
Израильские силы предоставили небольшой группе иностранных репортёров редкую возможность увидеть своё продвижение на палестинскую территорию. Их провели по грунтовым дорогам, изрезанным гусеницами танков, к окраинам города Газа.
В этом районе многоквартирных домов ни одно здание не уцелело. Фасады усеяны пулевыми отверстиями и шрапнелью, пальмы сломаны.[израильский военный]:
«Это были долгие недели боёв. Это не операция – это война. И это будет продолжаться долго, пока ХАМАС не перестанет существовать».
Израильские силы вошли в сектор Газа 27 октября после нескольких дней тяжёлых бомбардировок в ответ на внезапное нападение ХАМАС 7 октября, в результате которого погибло 1400 человек.
За последние 12 дней тысячи израильских солдат окружили город Газа, фактически разделив густонаселенный прибрежный анклав на две части, пытаясь выследить и уничтожить боевиков ХАМАС.
Военные неоднократно призывали мирных жителей покинуть север и направиться в южную часть анклава. Теперь говорят, что из этого района все семьи уже уехали.
Они также говорят, что находят в домах мастерские по изготовлению оружия, в том числе дронов.[израильский военный]:
«Мы узнаём врага всё больше и больше. В каждом доме, в который мы входим, мы стараемся быть осторожными».
Согласно последним данным, 31 израильский солдат был убит во время наземного наступления в секторе Газа и более 260 получили ранения. Палестинские официальные лица говорят, что с 7 октября израильские силы убили более 10 тысяч палестинцев.
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