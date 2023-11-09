Израильская армия показала журналистам своё продвижение на севере Газы

Почерневшие окна, разрушенные спальни, разбросанные детские вещи. На севере Газы повсюду видны обломки и разруха через..

Почерневшие окна, разрушенные спальни, разбросанные детские вещи. На севере Газы повсюду видны обломки и разруха через месяц после начала военной кампании Израиля по изгнанию ХАМАС из анклава.

Израильские силы предоставили небольшой группе иностранных репортёров редкую возможность увидеть своё продвижение на палестинскую территорию. Их провели по грунтовым дорогам, изрезанным гусеницами танков, к окраинам города Газа.

В этом районе многоквартирных домов ни одно здание не уцелело. Фасады усеяны пулевыми отверстиями и шрапнелью, пальмы сломаны.

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[израильский военный]:

«Это были долгие недели боёв. Это не операция – это война. И это будет продолжаться долго, пока ХАМАС не перестанет существовать».

Израильские силы вошли в сектор Газа 27 октября после нескольких дней тяжёлых бомбардировок в ответ на внезапное нападение ХАМАС 7 октября, в результате которого погибло 1400 человек.

За последние 12 дней тысячи израильских солдат окружили город Газа, фактически разделив густонаселенный прибрежный анклав на две части, пытаясь выследить и уничтожить боевиков ХАМАС.

Военные неоднократно призывали мирных жителей покинуть север и направиться в южную часть анклава. Теперь говорят, что из этого района все семьи уже уехали.

Они также говорят, что находят в домах мастерские по изготовлению оружия, в том числе дронов.

[израильский военный]:«Мы узнаём врага всё больше и больше. В каждом доме, в который мы входим, мы стараемся быть осторожными».

Согласно последним данным, 31 израильский солдат был убит во время наземного наступления в секторе Газа и более 260 получили ранения. Палестинские официальные лица говорят, что с 7 октября израильские силы убили более 10 тысяч палестинцев.

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