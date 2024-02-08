Нетаньяху отклонил предложение ХАМАС о выводе войск из Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил предложение ХАМАС о выводе войск из анклава. Он заявил на пресс-конференции,..

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил предложение ХАМАС о выводе войск из анклава.

Он заявил на пресс-конференции, что полная победа в секторе Газа близка, и что успех – это вопрос не лет или десятилетий, а месяцев.

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[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:«Я хотел бы ещё раз подчеркнуть, что не существует другого решения, кроме полной победы. Если ХАМАС выживет в секторе Газа, то будет лишь вопросом времени то, когда случится следующая резня и когда ось зла Ирана и его доверенных лиц продолжат свою кампанию убийств и агрессии».

ХАМАС предложил прекратить огонь на четыре с половиной месяца, в течение которых боевики освободят всех оставшихся израильских заложников, а также передадут тела погибших пленных.

Взамен ХАМАС требовал от Израиля вывода войск из сектора Газа. После чего стороны должны были бы подписать соглашение о перемирии.

Но Израиль неоднократно исключал что-либо иное, кроме временного прекращения огня. Он также категорически отказывается оставить Газу под контролем ХАМАС.

Впервые о предложении боевиков сообщило агентство «Рейтер». Оно стало ответом на более раннее предложение американских и израильских разведок, которое передали группировке катарские и египетские посредники.

В последние дни предпринимаются активные дипломатические усилия, чтобы добиться прекращения огня. Так, Госсекретарь США Энтони Блинкен недавно встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Тем временем, один из высокопоставленных членов ХАМАС отметил, что планирует направить группу в Каир, чтобы продолжить переговоры о прекращении огня, посредниками в которых выступят Египет и Катар.

Израиль проводит военную операцию в секторе Газа после атаки боевиков ХАМАС 7 октября, когда было убито около 1200 израильтян.

Паузу сделали пока лишь один раз. Семидневное прекращение огня позволило вернуть в Израиль более 100 заложников. В обмен Израиль освободил множество палестинских заключённых, которые отбывали сроки в израильских тюрьмах.

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