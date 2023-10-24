Как тигры и комодский дракон празднуют Хэллоуин в Лондонском зоопарке

Не съедят, зато порезвятся. В преддверии Хэллоуина тигриная семья в Лондонском зоопарке обнаружила в своём вольере..

Не съедят, зато порезвятся. В преддверии Хэллоуина тигриная семья в Лондонском зоопарке обнаружила в своём вольере целую коллекцию из тыквенных фонарей.

Похоже, Зак и Криспин больше всех рады неожиданному развлечению. Они ещё молоды. Родились в июне прошлого года. Их папу и маму зовут Асим и Гайша. Это редкие суматранские тигры. В дикой природе их осталось не больше 500.

Тигры не любители тыкв, но эти оранжевые фонарики привлекают их не спроста. От кожуры пахнет корицей и мускатным орехом. Этот аромат очень нравится хищным кошкам.

А в этом вольере всё как в замедленной съёмке. Здесь живут три сестры – галапагосские черепахи Полли, Долли и Присцилла. Каждая весит столько же, сколько тигр, если не больше. Сёстрам по 28 лет, а прожить они могут полтора века.

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Рептилиям сложно прокусить круглый бок тыквы. Поэтому трапезу начинают с тех мест, где прорезаны глаза и рот светильника Джека.

Хэллоуин празднует и комодский дракон Кализи. Это самая крупная рептилия в Лондонском зоопарке. И вегетарианская диета не для неё. Поэтому в тыкве спрятано мясо. Полутораметровый варан разделается с ним быстро, ведь у него 60 острых пильчатых зубов.

Окапи Иден и Они тоже не очень-то любят тыкву. Предпочитают её семечки. Достают их из глубины длинным и цепким языком. Его длина – 30 сантиметров. Таким языком можно облизать нос и даже уши. Кстати, окапи могут разворачивать уши в разные стороны одновременно. Это помогает лучше защититься от хищников. Окапи питаются листьями, ветками и фруктами, но в еде довольно разборчивы.

Хэллоуин – международный праздник, уходящий корнями в традиции древних кельтов Ирландии и Шотландии. Отмечают его 31 октября.

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