Зоопарки в США будут принимать конфискованных диких животных

Экзотические птицы, черепахи и крокодил нашли приют в Лос-анджелеском зоопарке. Всех когда-то спасли от нелегальных торговцев..

Экзотические птицы, черепахи и крокодил нашли приют в Лос-анджелеском зоопарке. Всех когда-то спасли от нелегальных торговцев животными. Таких зверей, птиц и рептилий в Южной Калифорнии уже полно. О них решили позаботиться Служба охраны рыбы и дикой природы США и Ассоциация зоопарков и аквариумов.

Южная Калифорния считается эпицентром незаконной торговли дикими животными. Преступные группы создали своеобразный синдикат с годовым оборотом в несколько миллиардов долларов.

С 2015 по 2019 год власти завели 800 уголовных дел, а также конфисковали 50 тысяч животных. Для всех пришлось искать приюты или новые места обитания. Но иногда животному срочно нужна помощь ветеринара, либо его надо изолировать, чтобы не допустить распространения инфекции. В этом теперь и будут помогать зоопарки.

[Джейк Оуэнс, сотрудник зоопарка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Животных перевозят в чемоданах, некоторых заворачивают в целлофан или бумагу. Вот так упаковывают. Кому-то заклеивают рты, чтобы не шумели. Во время полёта им не дают ни еды, ни воды. При этом кого-то переправляют на нескольких самолётах, прежде чем доставят в США. Такие животные переживают сильное потрясение».

Контрабандисты торгуют тиграми, черепахами, попугаями, экзотическими рыбками и другими животными. Некоторых покупают в качестве домашних питомцев, некоторых – как своеобразные трофеи для украшения дома. Кого-то – для того, чтобы съесть, а кого-то – для приготовления лекарств народной медицины.

[Дэн Эш, глава Ассоциации зоопарков и аквариумов]:

«Торговля дикими животными основана на человеческих желаниях и жадности. И этими животными торгуют по всему миру, чтобы нажиться. И мы видим, как появляются преступные синдикаты».

Большинство конфискованных животных навсегда останутся в зоопарках. Им обеспечат хороший уход, и они, возможно, дадут потомство. Некоторых выпустят обратно в дикую природу. Но сначала специалисты убедятся, что им не грозит опасность снова попасть в руки контрабандистов.

Авторы программы надеются, что она распространится и на другие регионы США, где процветает нелегальная торговля дикими животными.

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