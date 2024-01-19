Снегопады в Бельгии кому-то принесли проблемы, а пандам-близнецам в зоопарке «Пайри Дайза» – неожиданное развлечение. Бао..

Как панды играют на снегу в зоопарке в Бельгии

Снегопады в Бельгии кому-то принесли проблемы, а пандам-близнецам в зоопарке «Пайри Дайза» – неожиданное развлечение. Бао Ди и Бао Мэй с удовольствием играют на снегу. В их естественной среде обитания такая погода не редкость.

Снег не испугал и тигров. Белым медведям к холоду тоже не привыкать. А канадские волки просто наслаждаются морозной погодой. Прекрасно себя чувствуют и ангорские козы.

В зоопарке живут 7500 питомцев. Многие сейчас предпочитают оставаться в тёплых закрытых вольерах. Но любопытство порой пересиливает.

[Клер Глиссан, сотрудница зоопарка]:

«Например, саймири – беличьи обезьяны. Им интересно открыть для себя это новое вещество: почувствовать запах, рассмотреть цвет и, возможно, ощутить холодок на кончике носа. Снег для животных – это мимолётная забава».

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Зоопарк «Пайри Дайза» расположен на территории бывшего аббатства. Так что гости могут любоваться не только животными, но и архитектурой старинных восстановленных зданий.

Синоптики обещают, что в ближайшие дни в Бельгии будет небольшой снег и сохранится минусовая температура.

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