Пражский зоопарк показал детёныша редкой гориллы

В Пражском зоопарке пополнение. У западной равнинной гориллы по кличке Дуни родился детёныш. Это редкий подвид..

[Ян Менгр, смотритель]:

«Рождение детёныша очень важно для всего семейства горилл, поскольку у него такая социальная структура. В семействе должны быть детёныши. И программа разведения важна с общеевропейской точки зрения. Её рекомендуют проводить».

В Пражском зоопарке пополнение. У западной равнинной гориллы по кличке Дуни родился детёныш. Это редкий подвид западной гориллы. Он находится под угрозой вымирания. Зоопарк гордится своей успешной программой разведения.

В дикой природе осталось не более 200 тысяч западных равнинных горилл. Они обитают в Анголе, ЦАР, Камеруне, Габоне, Экваториальной Гвинее и Республике Конго. В ДР Конго этот вид уже вымер. В зоопарках мира содержат более 500 горилл.

Равнинные гориллы мельче другого подвида – речных горилл. Высота самца в плечах – 1,8 метра, а самки – 1,5. Живут группами, состоящими из самца и пяти – семи самок. Размножаться начинают в девять или десять лет. Самки приносят детёнышей раз в пять лет.

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Для десятилетней Дуни это первый детёныш. Пока он будет жить рядом с мамой. Через семь лет его переведут в другой зоопарк, где он сможет участвовать в программе разведения.

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