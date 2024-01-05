Никто не спрячется: в Лондонском зоопарке подсчитывают питомцев

На два дня математика стала приоритетом в Лондонском зоопарке. Здесь, по традиции, новый год начинается с..

На два дня математика стала приоритетом в Лондонском зоопарке. Здесь, по традиции, новый год начинается с подсчёта питомцев. Смотрители вооружаются блокнотами и ручками и идут на поиски животных.

Крупных обитателей зоопарка подсчитать проще всего. Например, всех суматранских тигров видно сразу. Их четверо: Асим и Гайша, а также их дети Зак и Криспин.

[Дэн Симмондс, сотрудник Лондонского зоопарка]:

«Суматранским тиграм, которых сегодня подсчитали, угрожает исчезновение. На планете их осталось всего несколько сотен. В позапрошлом году мы успешно вывели двух детёнышей. Они здоровы и подрастают. Потом переедут в другие зоопарки, чтобы тоже участвовать в международной программе разведения».

Нет проблем и с подсчётом медлительных галапагосских черепах. В зоопарке их три. Это сёстры Полли, Долли и Присцилла. Им меньше 30 лет, а прожить они могут до 150.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

А вот любимцы публики – пингвины Гумбольдта. Пересчитать их – задача посерьёзнее. В этом году в колонии стало на одиннадцать птиц больше.

[Дэн Симмондс, сотрудник Лондонского зоопарка]:

«Не специалистам сложно подсчитать пингвинов. Но смотрители проводят с ними так много времени, что знают каждого по разным отметинам на теле. Они работают с ними настолько тесно, что процесс идентификации для них прост».

В этом вольере живут три зебры Чапмана – две самки и самец.

При подсчёте смотрители не упускают никого – даже муравьёв. Их считают колониями. Мелких и подвижных питомцев фотографируют и только потом пересчитывают.

Всего в Лондонском зоопарке содержат 14 000 животных 300 видов. После подсчёта сведения выложат в базу данных, которая доступна зоопаркам всего мира.

Короткая ссылка на эту страницу: