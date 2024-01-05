Особое угощение: питомцы Берлинского зоопарка получили на обед ёлки

Особое угощение получили слоны в Берлинском зоопарке. Лишь раз в году в их меню входят молодые..

[Свенья Айзенбарт, сотрудница зоопарка]:

«Конечно, мы не знаем, но предполагаем, что ёлки вкусные, поскольку слоны съедают их очень быстро. Это совершенно особый деликатес, потому что они получают его только в это время года – после Рождества».

Особое угощение получили слоны в Берлинском зоопарке. Лишь раз в году в их меню входят молодые ёлки. Они остались после рождественской торговли. Деревья не выбрасывают, а доставляют в зоопарк, чтобы они пошли в дело.

Слоны не только едят ёлки, но и чешут ими спину. Смотрители говорят, что это своеобразный лёгкий пиллинг.

[Свенья Айзенбарт, сотрудница зоопарка]:

«Думаю, слонам довольно щекотно. Они всегда используют деревья, чтобы почесать спину или сделать небольшой массаж».

Ёлками также угостили северных оленей и бизонов.

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Деревья поставляют зоопарку продавцы. От частных лиц таких пожертвований не принимают, поскольку после украшения может остаться мишура. В этом году питомцам Берлинского зоопарка привезли два полных грузовика хвойных деревьев.

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