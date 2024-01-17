Детёныш редкого карликового бегемота дебютирует в зоопарке в Чехии

Детёныш редкого карликового бегемота дебютирует в зоопарке в чешском городе Двур-Кралове-над-Лабем. Малышу уже полтора месяца. Сейчас..

Детёныш редкого карликового бегемота дебютирует в зоопарке в чешском городе Двур-Кралове-над-Лабем. Малышу уже полтора месяца. Сейчас он знакомится с открытым вольером. Детёныша назвали Миколасом, а его маму зовут Малайей.

Карликовые бегемоты родом из Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуара. Как и их более крупные сородичи, они ведут полуводный образ жизни. При этом карликовые бегемоты не собираются в стада, а держатся по одиночке, реже – парами. При встрече друг с другом не проявляют агрессии.

Эти млекопитающие вырастают до 83 сантиметров в плечах и весят от 180 до 275 килограммов. В зоопарках размножаются в любое время года.

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В дикой природе осталось не более тысячи этих травоядных. Им угрожают браконьерство и вырубка лесов. Из-за гражданских войн защищать и исследовать карликовых бегемотов невозможно.

Этот зоопарк в Чехии – один из крупнейших в Европе. Он известен своими масштабными проектами по разведению и сохранению редких видов африканской фауны.

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