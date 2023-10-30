Зрители – о выступлении симфонического оркестра Shen Yun в Линкольн-центре

Зрители тепло встретили возвращение симфонического оркестра Shen Yun в Линкольн-центр в Нью-Йорке. Это было его первое..

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Зрители тепло встретили возвращение симфонического оркестра Shen Yun в Линкольн-центр в Нью-Йорке. Это было его первое выступление после четырёхлетнего перерыва. [Алан Тот, советник по инвестициям]:«Это успокаивает душу. Нам это нужно. Это прекрасно». [Рассел Аллен, основатель WellnessNow]:«Очень вдохновляет и наполняет душу».[Игорь Бурко, пластический хирург]:«Оркестр – невероятный. Очевидно, что композитор очень талантливый».

Под звуки гонга оркестр начал концерт одной из самых известных композиций Shen Yun – «Спасение в конце времён».

В программе прозвучала оригинальная музыка, написанная штатными композиторами Shen Yun Performing Arts, а также такие любимые произведения из западной классики, как «Из Нового Света» Дворжака и «Финляндия» Сибелиуса.

Оркестр также исполнил известное китайской классическое произведение «Влюблённые бабочки».

Симфонический оркестр Shen Yun черпает вдохновение в 5000-летней истории китайской цивилизации, оживляя мифы и легенды.

[Энн Хоффман, адвокат]:«Музыка наполнена азиатской культурой. В ней, как мне показалось, есть история. В зале представили столько историй из нашей собственной жизни и жизни других людей». [Линус Феттер, физик на пенсии]:«Я видел фильмы. Композиции напоминали саундтреки к фильмам. Я просто видел перед собой картинки, слушая музыку. Она меня буквально озарила. Это было великолепно».

Этот симфонический оркестр сочетает в себе западные и древние китайские инструменты.

Зрители говорят, что выступление было очень позитивным и вдохновляющим.

[Джеффри Ягер, пластический хирург]:«Отличная энергетика, очень позитивная. Когда слушаешь музыку, чувствуешь себя хорошо. И в наше время очень приятно получить такой позитивный опыт». [Рассел Аллен, основатель WellnessNow]:«Я осознал, что красота – свойство сердца. Сущность каждого человека очень ценна. То, что возвышает дух – например, такая музыка, – пробуждает в нас совесть и желание быть лучше».

Shen Yun Performing Arts представляет классический китайский танец в сочетании с оригинальной музыкой, стремясь возродить традиционную китайскую культуру, существовавшую до коммунизма. Каждый год труппа представляет абсолютно новые программы. Новый сезон Shen Yun начинается в декабре.

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