Зрители – о выступлении симфонического оркестра Shen Yun в Линкольн-центре

Зрители тепло встретили возвращение симфонического оркестра Shen Yun в Линкольн-центр в Нью-Йорке. Это было его первое..
Дата загрузки: 2023-10-30
«Это успокаивает душу. Нам это нужно. Это прекрасно». [Рассел Аллен, основатель WellnessNow]:
«Очень вдохновляет и наполняет душу». [Игорь Бурко, пластический хирург]:
«Оркестр – невероятный. Очевидно, что композитор очень талантливый».
Под звуки гонга оркестр начал концерт одной из самых известных композиций Shen Yun – «Спасение в конце времён».
В программе прозвучала оригинальная музыка, написанная штатными композиторами Shen Yun Performing Arts, а также такие любимые произведения из западной классики, как «Из Нового Света» Дворжака и «Финляндия» Сибелиуса.
Оркестр также исполнил известное китайской классическое произведение «Влюблённые бабочки».
Симфонический оркестр Shen Yun черпает вдохновение в 5000-летней истории китайской цивилизации, оживляя мифы и легенды.[Энн Хоффман, адвокат]:
«Музыка наполнена азиатской культурой. В ней, как мне показалось, есть история. В зале представили столько историй из нашей собственной жизни и жизни других людей». [Линус Феттер, физик на пенсии]:
«Я видел фильмы. Композиции напоминали саундтреки к фильмам. Я просто видел перед собой картинки, слушая музыку. Она меня буквально озарила. Это было великолепно».
Этот симфонический оркестр сочетает в себе западные и древние китайские инструменты.
Зрители говорят, что выступление было очень позитивным и вдохновляющим.[Джеффри Ягер, пластический хирург]:
«Отличная энергетика, очень позитивная. Когда слушаешь музыку, чувствуешь себя хорошо. И в наше время очень приятно получить такой позитивный опыт». [Рассел Аллен, основатель WellnessNow]:
«Я осознал, что красота – свойство сердца. Сущность каждого человека очень ценна. То, что возвышает дух – например, такая музыка, – пробуждает в нас совесть и желание быть лучше».
Shen Yun Performing Arts представляет классический китайский танец в сочетании с оригинальной музыкой, стремясь возродить традиционную китайскую культуру, существовавшую до коммунизма. Каждый год труппа представляет абсолютно новые программы. Новый сезон Shen Yun начинается в декабре.
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