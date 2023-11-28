Традиции рождественского праздника представили в доме Чарльза Диккенса

Произведения Чарльза Диккенса у многих ассоциируются с рождественской атмосферой. В лондонском музее британского писателя, организованном в..

Произведения Чарльза Диккенса у многих ассоциируются с рождественской атмосферой. В лондонском музее британского писателя, организованном в его доме, к празднику воссоздали семейные праздничные традиции XIX века.

[Фрэнки Кубицки, сотрудница Музея Чарльза Диккенса]:

«Диккенс часто ассоциируются с Рождеством. Думаю, это связано с его сказкой «Рождественская песнь». Это одна самых популярных рождественских историй. Писатель любил Рождество. По словам его дочери, он брал недельный отпуск и наслаждался праздником, весельем и играми. Диккенс также прекрасно готовил индейку и другие блюда».

В этом доме на Даути-стрит Диккенс писал свои знаменитые романы.

[Фрэнки Кубицки, сотрудница Музея Чарльза Диккенса]:

«С помощью своего таланта он создал удивительную историю, которая прославляла идеалы благотворительности, образования, доброты и размышления о семейных ценностях на Рождество. Именно это мы видим в «Рождественской песни»».

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В произведениях писателя можно видеть отсылки к интерьеру его дома. Некоторые предметы сохранились с той эпохи.

[Эмма Харпер, куратор Музея Чарльза Диккенса]:

«Если спуститься в прачечную в подвале, то увидите котёл. Он очень похож на тот, который описан в «Рождественской песни», когда семья Крэтчит готовит рождественский пудинг. Он описывает чудесный запах белья, смешанный с ароматом пудинга».

Музей также представляет новые экспонаты, связанные с Рождеством. Например, найденный несколько лет назад портрет Диккенса кисти шотландской художницы Маргарет Гиллис.

[Эмма Харпер, куратор Музея Чарльза Диккенса]:

«Утраченный портрет – это замечательное изображение Диккенса в молодости. На нём писатель запечатлён в период времени, когда писал «Рождественскую песнь»».

Портрет обнаружили на распродаже в ЮАР в 2017 году. Подлинность определили специалисты по миниатюрам, и музей выкупил его у арт-дилеров.

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