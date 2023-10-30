Собаки в костюмах пиратов и ниндзя поучаствовали в конкурсе «Догуин» в Перу

Десятки собак на день сменили имидж и предстали перед публикой в костюмах супергероев, пиратов и невест...
Дата загрузки: 2023-10-30
Десятки собак на день сменили имидж и предстали перед публикой в костюмах супергероев, пиратов и невест. Лохматые питомцы и их хозяева участвуют в конкурсе «Догуин» в Ла-Пунте в Перу.
Луиса Охеда нарядила своего пса в костюм ниндзя Наруто.
[Луиса Охеда, владелица собаки]:
«Я не покупала костюм. Трико принадлежит моему мужу. Шляпу Наруто я сделала из бумаги, а эта деталь алюминиевая».
Жюри выбрало три самых креативных костюма, владельцам которых громче всего аплодировали зрители. Собаки-победители получили приз в виде корма.
[Рамон Гарай, мэр Ла-Пунты]:
«Такие мероприятия помогают нам сплотиться и больше общаться. Люди работают, учатся или занимаются чем-то ещё, и мы редко собираемся вместе, чтобы провести выходные всей семьёй и насладиться жизнью».
Конкурс «Догуин» посвящён Хэллоуину. Его приурочивают к этому празднику каждый год. Хэллоуин отмечают 31 октября. Он берёт истоки в традициях древних кельтов Ирландии и Шотландии. Отмечают его в США и Великобритании, а также в некоторых других странах.
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