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Крыса, фея и Элвис Пресли: Венецианский карнавал открывается парадом гондол

Крыса, фея и Элвис Пресли: Венецианский карнавал открывается парадом гондол

Яркими красками расцвела Венеция. По Гранд-каналу идёт целая флотилия гондол. Каждая команда гребцов вышла на парад..

Дата загрузки: 2024-01-30

Крыса, фея и Элвис Пресли: Венецианский карнавал открывается парадом гондол
Яркими красками расцвела Венеция. По Гранд-каналу идёт целая флотилия гондол. Каждая команда гребцов вышла на парад в маскарадных костюмах. В городе на воде начинается ежегодный карнавал.

[Анабель, туристка из Испании]:
«Мы очень хотели приехать полюбоваться карнавалом и увидеть Венецию. И нам всё нравится».

[Марко, турист из Италии]:
«Мне всегда нравился карнавал. Моя семья отсюда, и я часто приезжал сюда в детстве».

[Мария, туристка из Италии]:
«Я мечтала об этом в детстве. У карнавала есть своя особая привлекательность. Красивые костюмы, прекрасные эмоции».

Венеция погрузилась в праздник на две недели. В городе пройдут балы-маскарады, костюмированные парады и другие мероприятия, включая «полёт ангела» и конкурс на лучшую маску.

Каждый год Венецианский карнавал привлекает десятки тысяч туристов из Италии и других стран.

Впервые костюмированный праздник устроили здесь в XI веке. Правда, маски тогда ещё не носили. Надевать их стали в XIII – XIV веках.

Последний день карнавала приходится на Жирный вторник. Потом начинается 40-дневный пост перед католической Пасхой.
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