Привнёс жизнерадостность в искусство: выставка картин Франса Халса открылась в Амстердаме

«Смеющийся кавалер» – одна из самых известных картин голландского портретиста Франса Халса. Недавно она впервые за..

«Смеющийся кавалер» – одна из самых известных картин голландского портретиста Франса Халса. Недавно она впервые за последние полтора века покинула Лондон и отправилась в зарубежную поездку. Сейчас полотно выставлено в Рейксмюсеуме в Амстердаме. Недалеко отсюда, в Харлеме, более 300 лет назад писал картины Халс.

Творческий путь художника совпал с расцветом Золотого века голландской живописи. Халс прославился тем, что привнёс на полотна жизнерадостность. Его персонажи улыбаются и даже смеются. На выставке в Рейксмюсеуме представлено 48 работ голландского мастера.

[Тако Диббитс, директор Рейксмусеума]:

«Есть трое великих художников голландского искусства XVII века. Рембрандта и Вермеера мы показали. Теперь очередь Франса Халса. Они работают в одинаковой технике – пишут масляными красками на холсте, но показывают персонажей по-разному. Рембрандт передаёт эмоции и состояние человека. У Вермеера это – застывшие мгновения. А у Франса Халса – движение и радость».

В XVII веке в Голландии художники редко изображали улыбающихся людей, а смеющихся – тем более.

[Фрисо Ламмертсе, куратор выставки]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы теперь всегда смеёмся, но раньше о том, чтобы показать зубы, не могло быть и речи. Это нарушение этикета. Поэтому то, что художник их показывает, очень примечательно».

В молодости Франс Халс изучал творчество Рубенса и Ван Дейка. Некоторое время служил в стрелковом ополчении, а также работал реставратором. Художник писал много портретов на заказ. Однако в старости остался без работы и провёл остаток жизни в нищете. Умер примерно в 83 или 84 года во второй половине XVII века.

Выставка картин Халса продлится в Амстердаме до 9 июня. Потом отправится в Берлин.

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