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Музыкант сыграл на вертикальном фортепиано прямо в небе

Музыкант сыграл на вертикальном фортепиано прямо в небе

В предрассветный час над Мюнхеном звучит мелодия. Фортепианный концерт проходит прямо в небе. За инструментом сидит,..

Дата загрузки: 2024-02-06

Музыкант сыграл на вертикальном фортепиано прямо в небе

В предрассветный час над Мюнхеном звучит мелодия. Фортепианный концерт проходит прямо в небе. За инструментом сидит, а вернее – висит швейцарский музыкант Ален Рош. Фортепиано тоже вертикально подвешено в десяти метрах над землёй. Его удерживает подъёмный кран. А внизу расположились зрители.

Пианист исполняет пьесу собственного сочинения.

[Ален Рош, музыкант]:
«Музыка была написана к 22 декабря – дню зимнего солнцестояния. Она так и называется – «Зимнее солнцестояние». И каждый день я немного её меняю в зависимости от звуков природы, которые слышу, и от того, что узнаю, находясь на природе. Причём иногда погода очень экстремальная с сильным ветром, льдом, снегом и дождём».

У музыканта запланированы 182 выступления – от зимнего солнцестояния до летнего.

[зрительница]:
«Я была здесь на прошлой неделе и могу сказать, что есть различия. Они обусловлены звуками природы, которые вдохновляли автора. Это замечательно, и я пришла бы на концерт снова».

[зритель]:
«Невероятно, что он может играть в такой обстановке, особенно при таком ветре. Атмосфера великолепная. И это уникально – играть на фортепиано, висящем на подъёмном кране. Это фантастика. Музыка тоже. Великолепно. Уникально».

Концерты в небе – это часть арт-проекта «Фортепианная вертикаль». Позже Ален Рош выступит в Швейцарии.
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