Вселенной балета посвятил своё творчество петербургский художник

Мгновения, застывшие в вечности, – так можно сказать о картинах российского художника Василия Братанюка. БОльшую часть..
Дата загрузки: 2024-01-31
«Ткани красивые, сама одежда. Возьмите «Фею кукол», там столько всяких нюансов, переливов. А художник должен выхватить главное – балерина, её профиль, её ручки, её движение. Как будто пелена спадает, ты видишь вот эту искорку, вот этого ангела, несущего этот свет. И так понемногу складывается понятие – мир балета».
Для балерин художник не сторонний наблюдатель, а давний знакомый. Так Галина Уланова, завидя его, говорила: «Это же наш Василий!» А Майя Плисецкая на одной картине написала: «Василию Братанюку желаю творческих успехов!»[Василий Братанюк, художник]:
«Она понимала искусство, очень хорошие советы давала. Вот, например, подойдёт, возьмёт тебя за руку и скажет: «Слушай, иди посмотри, особо не вглядывайся, зарисуй, потом эта идея даст тебе сюжеты большие интересные»».
За один сеанс мастер писал 8-12 этюдов и набросков. Иногда делал до 35 работ за неделю. Его эскизы полны проникновенных чувств и мимолётных видений. Знакомства со знаменитостями подарили возможность постичь таинство балета. Великие балерины делали краткие, но ёмкие замечания: какие движения и позы свойственны артисту, а какие – нет. Они как бы исподволь обучали художника законам балетного танца.[Василий Братанюк, художник]:
«Как ни коснись, я в таком восторге от этого мира. Наверное, это единственное, что я мог рисовать и днём, и ночью. Не спать, лишь бы коснуться вот этого ангельского света».
Василий Братанюк по-особому передаёт эмоциональное состояние балерин. Оно не только в мимике лица, в движениях кистей и стоп, но и в позе, жесте, изгибе рук. Художнику помогают тонкое чутьё, наблюдательность и усердие.
Ныне любимая модель художника – Кристина Махвиладзе.[Кристина Махвиладзе, солистка Михайловского театра]:
«Восхищаюсь им. Пожалуй, он уже разбирается в балете <…> даже лучше, чем некоторые артисты. Он точно знает всех, и кто, что, где танцует, то есть очень тонко чувствующий балет человек. Это уникально!»
Василий Братанюк достиг успеха не только в живописи маслом, но и в технике пастели. Он постоянно участвует в российских и зарубежных выставках, а также в международных аукционах.
Работы Братанюка есть во многих музеях России и других стран, а также в частных коллекциях по всему миру.
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