Вселенной балета посвятил своё творчество петербургский художник

Мгновения, застывшие в вечности, – так можно сказать о картинах российского художника Василия Братанюка. БОльшую часть..

Мгновения, застывшие в вечности, – так можно сказать о картинах российского художника Василия Братанюка. БОльшую часть творчества он посвятил возвышенному миру балета. В работах мастера отражено не только искусное выступление на сцене, но и жизнь балерин, не видимая зрителю. На картинах – и юные ученицы училища имени Вагановой, и артистки с громким именем – российские и зарубежные. [Василий Братанюк, художник]:«Ткани красивые, сама одежда. Возьмите «Фею кукол», там столько всяких нюансов, переливов. А художник должен выхватить главное – балерина, её профиль, её ручки, её движение. Как будто пелена спадает, ты видишь вот эту искорку, вот этого ангела, несущего этот свет. И так понемногу складывается понятие – мир балета».

Для балерин художник не сторонний наблюдатель, а давний знакомый. Так Галина Уланова, завидя его, говорила: «Это же наш Василий!» А Майя Плисецкая на одной картине написала: «Василию Братанюку желаю творческих успехов!»

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[Василий Братанюк, художник]:«Она понимала искусство, очень хорошие советы давала. Вот, например, подойдёт, возьмёт тебя за руку и скажет: «Слушай, иди посмотри, особо не вглядывайся, зарисуй, потом эта идея даст тебе сюжеты большие интересные»».

За один сеанс мастер писал 8-12 этюдов и набросков. Иногда делал до 35 работ за неделю. Его эскизы полны проникновенных чувств и мимолётных видений. Знакомства со знаменитостями подарили возможность постичь таинство балета. Великие балерины делали краткие, но ёмкие замечания: какие движения и позы свойственны артисту, а какие – нет. Они как бы исподволь обучали художника законам балетного танца.

[Василий Братанюк, художник]:«Как ни коснись, я в таком восторге от этого мира. Наверное, это единственное, что я мог рисовать и днём, и ночью. Не спать, лишь бы коснуться вот этого ангельского света».

Василий Братанюк по-особому передаёт эмоциональное состояние балерин. Оно не только в мимике лица, в движениях кистей и стоп, но и в позе, жесте, изгибе рук. Художнику помогают тонкое чутьё, наблюдательность и усердие.

Ныне любимая модель художника – Кристина Махвиладзе.

[Кристина Махвиладзе, солистка Михайловского театра]:«Восхищаюсь им. Пожалуй, он уже разбирается в балете <…> даже лучше, чем некоторые артисты. Он точно знает всех, и кто, что, где танцует, то есть очень тонко чувствующий балет человек. Это уникально!»

Василий Братанюк достиг успеха не только в живописи маслом, но и в технике пастели. Он постоянно участвует в российских и зарубежных выставках, а также в международных аукционах.

Работы Братанюка есть во многих музеях России и других стран, а также в частных коллекциях по всему миру.

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