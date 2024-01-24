Отель в Риме открыл для публики доступ к коллекции старинных картин, скульптур и гобеленов

Пятизвёздочный отель Cavalieri Waldorf Astoria – неизменный фаворит среди знаменитостей и богатых людей. Считается самым престижным в Риме. А теперь сюда сможет прийти на экскурсию любой желающий.

Отель обладает обширной коллекцией произведений искусств. Её собрали бывшие владельцы гостиницы. Руководство решило, что такие ценности нельзя скрывать от глаз людей.

[Александра Массина, искусствовед]:

«У нас есть гобелены мануфактуры Бове, картины Джанбаттисты Тьеполо и последователей Караваджо, скульптуры и великолепная мебель. Эта коллекция включает примерно тысячу произведений искусства, расположенных по всему отелю».

В холле гостей встречают четыре полотна Джузеппе Дзаиса – знаменитого венецианского пейзажиста XVIII века. Неподалёку стоит комод, принадлежавший королю Польши. В числе экспонатов – бронзовая скульптура датского художника Бертеля Торвальдсена и более 20 гобеленов XVII и XVIII века, включая работы мануфактур в Обюссоне и Париже. Также в отеле есть много старинной французской мебели.

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[Александра Массина, искусствовед]:

«Очень значим триптих Тьеполо. Это первые работы молодого мастера, которые написаны для частного дома. Они, безусловно, в числе моих самых любимых. Ещё я упомянула бы комод польского короля, который находится прямо у входа. Можно отметить портрет Юдифи кисти Франческо Кайро».

Многие гости отеля не ожидают увидеть такую обширную коллекцию.

[Алессандро Кабелла, менеджер отеля]:

«Думаю, клиенты всегда немного удивляются, поскольку не представляют, сколько экспонатов у нас в отеле. К тому же есть ещё и контраст с самим зданием. Оно было построено и открыто 60 лет назад, поэтому у него очень современный дизайн. Он контрастирует с нашей коллекцией произведений искусства, которая в основном состоит из предметов XVII – XVIII веков».

Некоторые экспонаты коллекции находятся в люксах. В отеле их 25. Увидеть эти предметы можно только в том случае, если номер свободен.

За состоянием картин, гобеленов, скульптур и мебели постоянно наблюдают эксперты. По мере необходимости экспонаты приводят в порядок или реставрируют.

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