Слепой диджей мечтает поучаствовать в большом фестивале

[Артин Ахаван, диджей]:«Приветствую всех. Это Blind Dance Radio. Я диджей Artin, и сегодня мы начинаем программу с моего собственного трека The Unknown. Поехали!»

Диджей Артин Ахаван начинает своё радиошоу как и любой другой ведущий. Правда, он немного от них отличается: 29-летний мужчина слеп. Но это не мешает ему создавать музыку и представлять её на суд слушателей.

В этом ему помогает специальная клавиатура на языке Брайля. Благодаря ей диджей Artin создаёт свои плейлисты и новые треки.

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Артин работает диджеем уже три года. Выступал на фестивалях и мероприятиях по всей Германии. В том числе в Гамбурге, Дрездене, своём родном городе Нюрнберге и на Специальной Олимпиаде World Gamers 2023 года в Берлине.

На его концертах у него есть помощник, благодаря которому он ориентируется на сцене. Ещё он всегда берёт с собой специальное диджейское оборудование, которое выучил досконально.

[Артин Ахаван, диджей]:«В детстве я любил слушать электронную музыку, одиннадцать лет играл на фортепиано, а в какой-то момент, будучи подростком, я увлёкся House и EDM».

В трёхлетнем возрасте у Артина выявили опухоль в голове. С тех пор он слеп.

[Артин Ахаван, диджей]:«Отзывы всегда очень хорошие. Организаторы всегда впечатлены моей работой. Я до сих пор помню, как один организатор сказал мне в октябре прошлого года здесь, в Нюрнберге, что он редко видел так много танцующих людей на танцполе. А когда я закончил, то он снова оказался полупустым».

У него есть большая мечта: однажды он хочет поработать диджеем на Tomorrowland – одном из крупнейших фестивалей электронной танцевальной музыки. Однако пока цель проще: заработать на жизнь в качестве диджея.

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[Артин Ахаван, диджей]:«Я хочу призвать каждого художника с ограниченными возможностями смело выйти на публику, продемонстрировать свои навыки и развивать их, одновременно продвигая идею инклюзивности. Другими словами, у каждого есть возможность стать частью чего-то большего».