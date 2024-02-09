Слепой диджей мечтает поучаствовать в большом фестивале

[Артин Ахаван, диджей
Дата загрузки: 2024-02-10
«Приветствую всех. Это Blind Dance Radio. Я диджей Artin, и сегодня мы начинаем программу с моего собственного трека The Unknown. Поехали!»
Диджей Артин Ахаван начинает своё радиошоу как и любой другой ведущий. Правда, он немного от них отличается: 29-летний мужчина слеп. Но это не мешает ему создавать музыку и представлять её на суд слушателей.
В этом ему помогает специальная клавиатура на языке Брайля. Благодаря ей диджей Artin создаёт свои плейлисты и новые треки.
Артин работает диджеем уже три года. Выступал на фестивалях и мероприятиях по всей Германии. В том числе в Гамбурге, Дрездене, своём родном городе Нюрнберге и на Специальной Олимпиаде World Gamers 2023 года в Берлине.
На его концертах у него есть помощник, благодаря которому он ориентируется на сцене. Ещё он всегда берёт с собой специальное диджейское оборудование, которое выучил досконально.[Артин Ахаван, диджей]:
«В детстве я любил слушать электронную музыку, одиннадцать лет играл на фортепиано, а в какой-то момент, будучи подростком, я увлёкся House и EDM».
В трёхлетнем возрасте у Артина выявили опухоль в голове. С тех пор он слеп.[Артин Ахаван, диджей]:
«Отзывы всегда очень хорошие. Организаторы всегда впечатлены моей работой. Я до сих пор помню, как один организатор сказал мне в октябре прошлого года здесь, в Нюрнберге, что он редко видел так много танцующих людей на танцполе. А когда я закончил, то он снова оказался полупустым».
У него есть большая мечта: однажды он хочет поработать диджеем на Tomorrowland – одном из крупнейших фестивалей электронной танцевальной музыки. Однако пока цель проще: заработать на жизнь в качестве диджея.[Артин Ахаван, диджей]:
«Я хочу призвать каждого художника с ограниченными возможностями смело выйти на публику, продемонстрировать свои навыки и развивать их, одновременно продвигая идею инклюзивности. Другими словами, у каждого есть возможность стать частью чего-то большего».
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