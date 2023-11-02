После Хэллоуина на улицах Токио появились самураи-мусорщики

Ловким приёмом японец Кэйсукэ Нака поднимает мусор специальными щипцами и отправляет в корзину за спиной. Рутинную..
Дата загрузки: 2023-11-02
Они появляются на улицах Токио пять раз в неделю и добровольно очищают тротуары и дороги от бумажек, банок и пакетов. После Хэллоуина работы прибавилось. Ночью здесь отмечала праздник молодёжь.
За рубежом Япония славится чистотой. Но Кэйсукэ говорит, что этот имидж уже не соответствует действительности. Люди запросто бросают мусор даже рядом с табличками «Не мусорить». Это и побудило группу волонтёров устраивать на улицах такой перформанс.
[Кэйсукэ Нака, самурай-мусорщик]:
«Если мы привлечём внимание на улицах, люди, которые не замечают мусора, узнают об этой проблеме. Есть много других волонтёрских групп, собирающих мусор, но прохожие о них не знают».
Самураи-мусорщики появились в 2006 году. У них уже множество поклонников. В Интернете на их канал подписались 800 тысяч человек.
[житель Токио]:
«Обычно я не мусорю, но узнав про самураев-мусорщиков, стал обращать внимание на эту проблему. Теперь если вижу, что кто-то собирается намусорить, то не позволяю ему это делать». [житель Токио]:
«Честно говоря, я сам закрываю глаза, видя, как люди мусорят. Думаю, очень круто, что самураи-мусорщики активно очищают улицы».
В Токио сейчас есть три самурая-мусорщика. Ещё один находится в префектуре Хоккайдо, и двое таких волонтёров собирают мусор в Лос-Анджелесе.
Кэйсукэ работает актёром. Но хотел бы вместо этого постоянно собирать мусор в костюме самурая, если бы за это платили.
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