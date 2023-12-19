fb pixel
Телеканал NTD

5 млн рождественских огней: хорват превратил своё поместье в город света

5 млн рождественских огней: хорват превратил своё поместье в город света

Пять миллионов рождественских огней зажглись в этом году в частном парке развлечений в хорватской деревне Грабовница...

Дата загрузки: 2023-12-20

5 млн рождественских огней: хорват превратил своё поместье в город света
Пять миллионов рождественских огней зажглись в этом году в частном парке развлечений в хорватской деревне Грабовница. Так владелец поместья Златко Салай воплотил в реальность детскую мечту.

Златко очень рано потерял маму, и до взрослых лет у него не было рождественской ёлки. А 22 года назад он решил украсить поместье. Так здесь зажглись 70 тысяч лампочек. Прохожие стали останавливаться и смотреть на гирлянды.

[Златко Салай, владелец поместья]:
«Они спрашивали, будет ли их больше в следующем году. Я сказал: если вам нравится, то будет. И тогда я добавил 100 тысяч лампочек. И каждый год их становилось больше».

Хозяин стал пускать гостей внутрь. Теперь сюда приезжают даже из других стран. За год в тематическом парке «Салайленд» бывает 100 тысяч человек.

[туристка из Боснии]:

«Я здесь впервые, и впечатление прекрасное. Всё исключительно хорошо оформлено».

[туристка из Хорватии]:
«Это чудесно. Музыка, освещение, прогулка на свежем воздухе – всё восхитительно».

Вход в парк платный. Прибыль Златко тратит на новые гирлянды и декорации.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...