5 млн рождественских огней: хорват превратил своё поместье в город света

Пять миллионов рождественских огней зажглись в этом году в частном парке развлечений в хорватской деревне Грабовница...

Пять миллионов рождественских огней зажглись в этом году в частном парке развлечений в хорватской деревне Грабовница. Так владелец поместья Златко Салай воплотил в реальность детскую мечту.

Златко очень рано потерял маму, и до взрослых лет у него не было рождественской ёлки. А 22 года назад он решил украсить поместье. Так здесь зажглись 70 тысяч лампочек. Прохожие стали останавливаться и смотреть на гирлянды.

[Златко Салай, владелец поместья]:

«Они спрашивали, будет ли их больше в следующем году. Я сказал: если вам нравится, то будет. И тогда я добавил 100 тысяч лампочек. И каждый год их становилось больше».

Хозяин стал пускать гостей внутрь. Теперь сюда приезжают даже из других стран. За год в тематическом парке «Салайленд» бывает 100 тысяч человек.

[туристка из Боснии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Это чудесно. Музыка, освещение, прогулка на свежем воздухе – всё восхитительно».

Вход в парк платный. Прибыль Златко тратит на новые гирлянды и декорации.

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