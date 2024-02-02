Знаменитый рыбный рынок в Токио привлекает посетителей ресторанами и спа-центром

Новый ресторанный спа-комплекс открылся в самом сердце токийского рынка Тоёсу. Он призван сделать знаменитое место продажи..

Новый ресторанный спа-комплекс открылся в самом сердце токийского рынка Тоёсу. Он призван сделать знаменитое место продажи морепродуктов ещё более оживлённым.

Комплекс включает около 70 ресторанов. Во многих предлагают свежие морепродукты, которые поступают непосредственно с соседнего рынка.

А тематический комплекс горячих источников и спа-центр надеется ежегодно принимать 2,6 миллиона посетителей.

Первоначально объект планировали открыть в 2018 году одновременно с переездом рыбного рынка из центра Токио. Однако процесс значительно отложили из-за пандемии и других проблем.

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Тоёсу пришёл на смену знаменитому рынку Цукидзи. Здесь чище, и лучше условия труда. Например, внутри есть кондиционер. Но зато не хватает шума и суеты прежнего рынка, поскольку туристов не пускают в оптовое здание.

Писатель и историк Кёко Фукути документирует историю рыбного рынка. Она с нетерпением ждёт возможности попробовать уникальное предложение – бургер с тунцом, ингредиенты которого поставляются напрямую от продавца с рынка.

[Кёко Фукути, посетительница рынка]:«Это мекка суши, но тут есть ещё один уникальный ресторан, где оптовики продают гамбургеры из тунца. Мне это интересно».

Перенос рынка планировали ещё в 2016 году. Однако его отложили из-за опасений, что прибрежные воды и грунт здесь загрязнены вредными веществами. В итоге Правительство Токио санкционировало очистку территории с откачкой грунтовых вод.

Теперь поступающую сюда рыбу и морепродукты также проверяют на безопасность и качество.

[Ясухиро Ямадзаки, оптовый продавец]:«Я считаю, что рыба из Фукусимы самая безопасная, потому что мы проверяем всю рыбу оттуда: от маленькой до большой, одну за другой. Мы внимательно её рассматриваем».

Продавцы надеются, что с открытием ресторанного спа-центра посетителей на рынке станет больше.

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