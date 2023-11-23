Городок безопасного сна: спасение для бездомных Лос-Анджелеса

Бездомным Сильвестру и Мигелю было непросто встать на ноги. Но теперь у них появилась возможность постепенно..

Бездомным Сильвестру и Мигелю было непросто встать на ноги. Но теперь у них появилась возможность постепенно восстановить нормальную жизнь.

Они были частью многотысячной армии бродяг, которые заполонили улицы Лос-Анджелеса. Согласно подсчётам, их число превышает 75 тысяч человек.

Но теперь мужчины живут в одном из двух палаточных лагерей, которые открыла местная организация. Это место называют городком безопасного сна. До этого и Сильвестр, и Мигель каждую ночь боялись за свою жизнь.

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[Мигель Мальдонадо, житель городка «безопасного сна»]:

«До этой программы я не мог спать на улице. Один глаз открыт, другой закрыт, всё время следишь за своей спиной. Тебя грабят, избивают, а может быть, убивают, причиняют тебе боль».

Городками управляет организация из Сан-Франциско. Сюда можно попасть быстро и без всякой бюрократической волокиты. На объектах есть душ, трёхразовое питание и круглосуточное видеонаблюдение.

[Кэрри Белл, сотрудница Urban Alchemy]:«Мы предоставляем нашим гостям полноценную кровать с подушками, вешалку для одежды и средства гигиены. Мы предоставляем им тумбочку, зарядные станции, а также ночники, зонтики. Это просто безопасное место, где они смогут снова привыкнуть к нормальной жизни в чистом пространстве».

Городок включает более 80 палаток размером десять на двенадцать метров. Они устойчивы к непогоде и установлены на деревянных платформах. В каждой палатке могут разместиться один или два человека. Приём происходит два раза в неделю.

Некоторая стабильность помогла и Сильвестру, и Мигелю. Оба мужчины нашли постоянную работу. А один вскоре переезжает жить в постоянное место.

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