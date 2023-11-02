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100 лет Walt Disney: адаптация к меняющимся условиям ради выживания

100 лет Walt Disney: адаптация к меняющимся условиям ради выживания

Молодой Уолт Дисней вышел на анимационную сцену в 1923 году. В то время новые технологии звука..

Дата загрузки: 2023-11-02

100 лет Walt Disney: адаптация к меняющимся условиям ради выживания
Молодой Уолт Дисней вышел на анимационную сцену в 1923 году. В то время новые технологии звука и цвета потрясли индустрию немого кино. И Дисней хотел использовать возможности этих новых инструментов.

Он представлял себе будущее, в котором мультфильмы будут пользоваться таким же уважением, как и фильмы.

100 лет спустя Disney превратился в международную компанию стоимостью 150 миллиардов долларов.

Впрочем, цена её акций упала до самого низкого уровня за девять лет. Инвесторы опасаются, что начинает сказываться возраст.

Тем не менее, адаптация к быстро меняющимся условиям всегда была основой выживания для гиганта. Уолт Дисней был одержим качеством. Его студия составила 12 принципов анимации, которые передавали от одного поколения аниматоров другому.

В 1937 году Дисней первым представил мультстанок. Это были стеклянные листы, на которых рисовали передний, средний и дальний фон, а потом размещали их на расстоянии в несколько сантиметров. Это позволяло создать иллюзию глубины и перспективы.

Подобные инновации помогали Disney Studios десятилетиями лидировать в западной анимационной индустрии.

Но его лидерство длилось недолго. Появились новые технологии. В начале нулевых прогресс Pixar в компьютерной анимации затмил традиционные рисованные стили Диснея.

Впрочем, компания нашла выход. Она купила Pixar в 2006 году за 7,4 миллиарда долларов.

Теперь же, по прошествии 100 лет, потоковое вещание снова поставило перед ней новые вызовы. Готов ли Disney и дальше адаптироваться – покажет время.
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