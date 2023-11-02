Настоящую спасательную операцию провели в Москве рядом с Большим театром. Из автомобиля Mitsubishi Outlander пришлось извлекать..

Полиция спасла кошку, четыре дня просидевшую в машине в центре Москвы

Настоящую спасательную операцию провели в Москве рядом с Большим театром. Из автомобиля Mitsubishi Outlander пришлось извлекать котёнка. Несчастное животное провело взаперти четыре дня без воды и еды.

Кошку заметили прохожие. Рядом с машиной собрались сердобольные люди. Некоторые были готовы забрать питомца.

Позже на вызов приехала полиция. Автомобиль сначала не трогали – искали хозяина. Потом выяснилось, что тот находится в психиатрической клинике на обследовании. Его задержали за неподобающее поведение на Красной площади. Мужчина жёг церковные свечи и называл себя пророком.

Стекло в машине бить не стали, вызвали МЧС. Специалисты за несколько минут вскрыли автомобиль. Котёнка увезли в отделение полиции. Там разгорелся спор между правоохранителями и волонтёрами, которые хотели забрать животное в приют и там оказать ему помощь. Полиция отказала.

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Позже в участок приехал ветеринар. Он осмотрел кошку и сказал, что она голодна и напугана. В остальном с ней всё в порядке. Её временно взяла домой сотрудница прокуратуры.

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