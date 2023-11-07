Кенийские женщины нашли способ заработать на инвазивной опунции

Извлечь пользу от опасных кактусов смогли женщины из племени масаи в Кении. Инвазивные опунции завезли сюда..
Дата загрузки: 2023-11-07
Извлечь пользу от опасных кактусов смогли женщины из племени масаи в Кении. Инвазивные опунции завезли сюда колонизаторы в начале прошлого века. Использовали как живую изгородь. Но сами растения этой ролью решили себя не ограничивать и распространились повсюду.
Фермер Наймаду Сиранга из-за опунции потерял полторы сотни овец и коз.
[Наймаду Сиранга, фермер]:
«Они стали поедать опунцию и травмировали себе полость рта. Потом началась тяжёлая диарея, и в итоге скот погиб. Я потерял много денег».
У опунции съедобные плоды. Но они окружены колючками. Это как раз и опасно для скота. Пострадать могут даже слоны.
[Том Сильвестр, директор заповедника «Лоисаба»]:
«У молодых слонов чувствительный кишечник. Колючки могут повредить слизистую оболочку и вызывать диарею, а иногда даже раздражение».
Опунция также отбирает землю у местных видов растений. Кактусы пытались сжигать и полоть, но безрезультатно. Потом женщины нашли суккулентам применение. Делают из них биогаз. Его используют для бытовых нужд.
[Розмари Ненини, женщина из племени масаи]:
«Община нам выделила 16 гектаров земли, и мы можем распоряжаться на этом участке природными ресурсами. У нас появилась идея делать биогаз из кактусов, а плоды продавать и получать доход. Эти деньги позволяют оплачивать учёбу детей».
Плоды покупает местная фабрика.
[Сера Вангаре, работница фабрики]:
«Мы их моем, измельчаем и отделяем от плодов семена, которые сушим. Из них делаем масло и отдаём его сборщицам опунции. Из масла они производят косметику, гели для душа и лосьоны для тела. А из мякоти плодов мы делаем сок и джем».
Сбором опунции занимается группа из 200 женщин-масаи.
С опунцией также борются в местном заповеднике «Лоисаба». Выкорчёвывают трактором с комом земли, потом закапывают в ямы. Очистили уже территорию в 1200 гектаров. Теперь её смогут занять местные виды растений.
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