Рыбная ферма на суше. На этом складе в Майами находится первое в своём роде предприятие по..

Разведение лосося на суше: как компания в Майами нашла новый подход

Рыбная ферма на суше. На этом складе в Майами находится первое в своём роде предприятие по разведению лосося в помещении.

Обычно такие фермы создают на огороженной береговой линии. Однако в компании Atlantic Sapphire решили, что это слишком вредно для окружающей среды. На открытых фермах рыбе угрожают паразиты, цветение токсичных водорослей и потепление воды. Сами эти предприятия также становятся источниками загрязнения.

А здесь всё происходит на суше. Для рыбы создают условия, максимально приближённые к реальным, включая температуру, солёность и освещение.

Причём на каждой стадии развития рыбы условия также разные.

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Это так называемый детский сад. Здесь из икринок появляются мальки.

[Дэмиен Клэр, сотрудник Atlantic Sapphire]:«После того как рыба заканчивает вылупляться и питаться из желточного мешка, мы вручную переносим её в лотки начального кормления. Здесь мальки медленно поднимаются на поверхность резервуара, чтобы начать питаться самостоятельно».

После этой стадии рыба уже сама перемещается по трубам, по которым насосы перекачивают воду. Постепенно лосось должен попасть в солёную воду, поскольку нерестится он в пресной воде, а потом мигрирует в море.

[Дэмиен Клэр, сотрудник Atlantic Sapphire]:«В следующих резервуарах рыба проведёт семь недель. Этот процесс перемещения рыбы происходит семь раз на стадии пресной воды, а затем ещё два или три раза на стадии солёной воды».

За это время с лососем произойдут большие изменения.

[Дэмиен Клэр, сотрудник Atlantic Sapphire]:«Он подготовит свои органы к дыханию в солёной воде, а также изменит цвет с коричневато-зелёного на серебристый. Как только рыба готова, мы даём ей первую зимовку, снижаем температуру и освещение. После этого рыба перестанет пытаться плыть против течения, а будет плыть уже по течению. Тем самым она сообщает нам, что готова плыть по реке до самого океана».

Десятилетиями аквакультура остаётся самым быстрорастущим пищевым сектором в мире. Сегодня люди едят больше выращенной рыбы, чем дикой.

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