Какой способ придумал мужчина, чтобы гулять с собакой-инвалидом

В итальянском городе Вибо-Валентия хозяин гуляет со своим псом не так, как принято. Тонино, пожилой хозяин 13-летнего пса Дилана, возит его на тележке.

У Дилана – артрит. Из-за этого задние лапы действуют плохо. Тонино, зная, что четвероногий друг любит гулять по городу, решил возить его на тележке. Правда, толкать тележку с такой большой собакой ему нелегко.

Жительница города сфотографировала необычную прогулку и разместила пост в соцсетях. Он быстро стал популярным среди пользователей. У Тонино взяли интервью местные новостные издания. Мужчина считает, что видео с Диланом учит людей любить и уважать животных, а также о них заботиться.