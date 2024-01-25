Косточкам авокадо нашли полезное применение

Мексиканская компания Biofase в штате Мичоакан нашла новый способ производства посуды из биоразлагаемого материала. Её делают из косточек авокадо.

В 2012 году, в то время студент химико-технологического факультета Скотт Мунгиа, стремился решить проблемы загрязнения природы. Он искал надёжный источник биоразлагаемого пластика.



Скотт изучал свойства семян манго и мамеи, её ещё называют красная сапота, но остановил выбор на косточках авокадо.

Скотт проводил исследования полтора года. Он нашёл эффективный метод извлечения молекулярного соединения из косточки авокадо и получения биополимера, которому можно придать любую форму. Так появился пластик на основе авокадо. В компании утверждают, что их биопластик разлагается в земле за 240 дней. Как известно, на разложение пластика из ископаемого топлива уходит более 100 лет.



В 2013 году Скот запатентовал технологию и основал компанию Biofase. Через два года он построил первый завод в городе Морелия для производства сырья, а затем наладил производство посуды на основе биопластика. Помимо столовых приборов, завод выпускает пластиковые соломинки.

Спустя несколько месяцев после начала производства инженер понял, что изменить старые привычки людей непросто. «Люди порой не хотят платить больше за [продукт], который бережёт природу», – рассказал Скотт.



Ежемесячно завод выпускает 130 тонн изделий из биоразлагаемого пластика, 40 % из них – соломинки.

80 % продукции компания экспортирует в США, Канаду, Коста-Рику, Колумбию и Перу. Основные клиенты компании Biofase – сетевые рестораны.