Кенийские огиеки борются с выселением из древнего леса Мау

Лес Мау – важный водосборный бассейн Кении. Он располагается на территории в 4000 гектаров в нескольких..

Лес Мау – важный водосборный бассейн Кении. Он располагается на территории в 4000 гектаров в нескольких округах Великой рифтовой долины.

Сегодня он стал объектом противостояния между коренным народом огиеков и властями Кении.

Народу грозит выселение, поскольку правительство возлагает на него ответственность за ухудшение состояния окружающей среды. Аборигенов обвиняют в вырубке деревьев на дрова, продаже древесного угля и в загрязнении важного источника воды для всей страны.

Между тем, огиеки жалуются, что власти незаконно сносят их дома, оставляя людей без крова.

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[Джексон Нгусило, огиек]:«Мы не получили никакого уведомления. Мы были шокированы, когда полиция начала сносить наши дома, ни о чём нас не информируя».

Поскольку огиеки не привыкли к городской жизни, многие из них ушли дальше в лес.

[Фред Насисина, огиек]:«Многие местные жители могут даже умереть, потому что зависят от этой еды. У них нет альтернативы. Кроме того, они лесные жители, они не знают, как жить в городе, на рынках. Вот почему вы видите, что пожилые люди остаются в лесу и говорят: «Если они не придут и не убьют нас, мы не выйдем отсюда, потому что это наша земля»».

Правозащитные организации сообщают, что выселение огиеков – явление не новое. Это происходило периодически на протяжении десятилетий.

Теперь же, похоже, коренной народ больше не собирается терпеть. Так, недавно огиеки прошли маршем к офису генерального прокурора в Найроби и подали петицию, подтверждающую их право на проживание в лесу Мау.

[Дэниел Кобей, лидер общины]:«Они поставили печать на петиции и сказали нам, что собираются составить записку генеральному прокурору, а затем он свяжется с нами».

Национальная комиссия Кении по правам человека подала в суд, выступив против выселения огиеков. Решение по делу пока не вынесли.

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