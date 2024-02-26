Кенийские огиеки борются с выселением из древнего леса Мау

Лес Мау – важный водосборный бассейн Кении. Он располагается на территории в 4000 гектаров в нескольких..
Дата загрузки: 2024-02-26
Сегодня он стал объектом противостояния между коренным народом огиеков и властями Кении.
Народу грозит выселение, поскольку правительство возлагает на него ответственность за ухудшение состояния окружающей среды. Аборигенов обвиняют в вырубке деревьев на дрова, продаже древесного угля и в загрязнении важного источника воды для всей страны.
Между тем, огиеки жалуются, что власти незаконно сносят их дома, оставляя людей без крова.[Джексон Нгусило, огиек]:
«Мы не получили никакого уведомления. Мы были шокированы, когда полиция начала сносить наши дома, ни о чём нас не информируя».
Поскольку огиеки не привыкли к городской жизни, многие из них ушли дальше в лес.[Фред Насисина, огиек]:
«Многие местные жители могут даже умереть, потому что зависят от этой еды. У них нет альтернативы. Кроме того, они лесные жители, они не знают, как жить в городе, на рынках. Вот почему вы видите, что пожилые люди остаются в лесу и говорят: «Если они не придут и не убьют нас, мы не выйдем отсюда, потому что это наша земля»».
Правозащитные организации сообщают, что выселение огиеков – явление не новое. Это происходило периодически на протяжении десятилетий.
Теперь же, похоже, коренной народ больше не собирается терпеть. Так, недавно огиеки прошли маршем к офису генерального прокурора в Найроби и подали петицию, подтверждающую их право на проживание в лесу Мау.[Дэниел Кобей, лидер общины]:
«Они поставили печать на петиции и сказали нам, что собираются составить записку генеральному прокурору, а затем он свяжется с нами».
Национальная комиссия Кении по правам человека подала в суд, выступив против выселения огиеков. Решение по делу пока не вынесли.
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