Кенийские фермеры стали сеять культуры, которым не страшны засухи и ливни

У кенийки Бет снова неурожай кукурузы. Но на этот раз она не огорчается. Половина участка у..

У кенийки Бет снова неурожай кукурузы. Но на этот раз она не огорчается. Половина участка у неё засеяна клещевиной. А это гарантирует прибыль. [Бет Ванджиру, фермер]:«Выращивание кукурузы приносит мне серьёзные убытки: если засуха – урожая нет, если заливает дождями – тоже нечего собирать. Но с тех пор как сею клещевину, получаю хорошую прибыль. Неважно, идут ли сильные дожди или стоит засуха, я всё равно собираю урожай».

Не только Бет, но и многие другие кенийские фермеры теперь предпочитают выращивать клещевину. Причина проста. Семена этого растения скупает итальянская нефтегазовая компания Eni. Они нужны для производства биотоплива.

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Инициатива стала выигрышным вариантом и для производителей хлопчатника. Обычно им трудно продать весь урожай.

[Питер Кинг’у, менеджер компании Makueni Ginneries]:«У нас была такая проблема, что большая часть семян хлопчатника пропадала впустую. Но примерно два года назад пришла компания Eni и заключила с нами контракт на поставку семян хлопка».

Теперь кенийская компания сбывает весь урожай.

Стабильный доход фермерам приносит и сбор семян кротона.

[Люси Лау Бигэм, продавец семян кротона]:«У нас очень много таких деревьев и кустарников, и теперь люди получают от них пользу. А раньше у кротона не было никакой ценности. Он известен тем, что разбрасывает семена повсюду и разрастается как сорняк».

Семена перерабатывают на заводе в Кении. Потом биотопливо отправляют в Италию. Его используют для заправки автомобилей и самолётов. За два года работы в Кении компания произвела 15 тысяч тонн экологичного топлива.

По словам специалистов, биотопливо может помочь снизить выбросы углекислого газа до 80%. Впрочем, эксперты отмечают, что внедрить его в широком масштабе пока не получится. Производство экологичного топлива на растительной основе обходится дорого.

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