Кенийский рекордсмен-марафонец погиб в ДТП

Кенийцы потрясены трагическим событием. Их соотечественник, мировой рекордсмен-марафонец Келвин Киптум погиб в ДТП. 24-летний спортсмен подавал большие надежды.

Киптум единственным в мире пробежал классическую дистанцию менее чем за два часа и одну минуту. На его счету также были три из семи самых быстрых марафонских результатов в истории.

В автокатастрофе погибли сам Келвин и его тренер – руандиец Жерве Хакизимана. Инцидент произошёл в кенийской провинции Рифт-Валли в воскресенье, недалеко от родной деревни спортсмена.

Согласно отчёту полиции, за рулём был сам марафонец. Он не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет и врезался в большое дерево.

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В машине также была женщина. Она выжила, но находится в тяжёлом состоянии.

Семья Киптума не может поверить в случившееся. У него и его супруги – двое маленьких детей.

[Асенат Черуто Ротич, жена Кельвина Киптума]:«Он много тренировался. Иногда я говорила ему, что он слишком много тренируется, и когда придёт время, он слишком устанет. Но он говорил: «Нет, всё в порядке»».

Киптум установил мировой рекорд на Чикагском марафоне в октябре прошлого года. Дистанцию пробежал за 2 часа 35 секунд.

В апреле он также планировал установить новый рекорд: преодолеть марафонскую дистанцию менее, чем за два часа на забеге в Роттердаме.

Ещё он собирался дебютировать на Олимпийских играх в Париже в июле.

Предыдущий марафонский рекорд установил в 2022 году его соотечественник Элиуд Кипчоге. Он пробежал дистанцию за два часа, одну минуту и девять секунд.

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