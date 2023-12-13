Модное дефиле помогает найти хозяев собакам из приюта в Венгрии

В компании собак выходят на подиум венгерские модели. Этот необычный показ проходит в Будапеште. И в..

В компании собак выходят на подиум венгерские модели. Этот необычный показ проходит в Будапеште. И в центре мероприятия не мода, а судьба лохматых питомцев из приюта. Сейчас им подыскивают новых хозяев.

Дефиле организовала Синтия Орос. Назвала его «Собаки на подиуме».

[Синтия Орос, организатор показа]:

«Некоторых собак, представленных сегодня на подиуме, бросили на улице. У каждого питомца уникальная история. Я уверена, что они смогут начать новую, хорошую жизнь».

В показе участвуют профессиональные модели.

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[Жужа Демчак, модель]:

«Всем важно знать, что взять собаку – значит спасти ей жизнь. Спасённая собака – это чудо».

Модель Линда держит дома собаку. Любит её за бескорыстие.

[Линда Зимани, модель]:

«Собакам неважно, какой вы человек, какую одежду носите, как выглядите, в каком настроении. Собака всегда любит вас одинаково. И это просто невероятно».

Желающие взять собаку не смогут её забрать сразу после мероприятия. Сначала в приюте с потенциальным хозяином проведут беседу.

Все деньги, вырученные от продажи билетов, пойдут на помощь приютам. Сейчас они в этом особенно нуждаются: подорожали электричество и услуги ветеринаров. При этом собак из приютов теперь берут реже.

[Адриен М. Суч, глава приюта для животных]:

«Проходит много показов мод, но этот посвящён защите животных. Это мероприятие призывает стать немного внимательнее и задуматься о проблемах».

Мероприятие «Собаки на подиуме» проходит с 2018 года.

В Венгрии о бездомных животных заботятся городские администрации и частные приюты.

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