Какие игрушки возглавили рейтинг предрождественских продаж в Великобритании

Возле универмага Hamleys в Лондоне маленьких посетителей уже встречают Санта-Клаус и его помощники эльфы. Рождественский сезон..

Возле универмага Hamleys в Лондоне маленьких посетителей уже встречают Санта-Клаус и его помощники эльфы. Рождественский сезон не за горами, и торговые сети предлагают огромное разнообразие игрушек в качестве подарков.

А эксперты уже составили рейтинг самых продаваемых и популярных.

Эти мягкие игрушки в форме подушек под названием «Сквишимеллоус» разбирают, как горячие пирожки. Их 20-сантиметровые вариации продаются по 11 долларов за штуку. Бум на них начался ещё в начале года.

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[Алекс Пейнтер, представительница компании-производителя]:

«По этой позиции рынок мягких плюшевых игрушек вырос примерно на 30% в годовом исчислении. Мы увидели 500-процентное увеличение продаж Squishmallows. Так что огромная часть продаж будет зависеть от этих милых ребят. Только в Великобритании в прошлом году мы продали около 3,5 миллионов штук».

Hamleys – старейший в Лондоне магазин игрушек. Здесь большой популярностью также пользуется самолёт из нового полнометражного мультика «Щенячий патруль: мегафильм». Это летательное средство главной героини мультфильма с вращающимися крыльями продают по 60 долларов за штуку.

Ещё один источник детской радости – летающие куколки L.O.L.. Они продаются вместе с коробочкой, которая одновременно служит их зарядной станцией. Стоит около 45 долларов.

[5-летняя посетительница универмага]:«Эта и Барби». [журналист]:«Ты большая поклонница Барби?» [5-летняя посетительница универмага]:«У меня их очень много». [Тим Мюррей, редактор журнала Toys n Playthings]:«Очевидно, что продукты, связанные с персонажами, например, из «Щенячего патруля», по-прежнему популярны. Фильм о Барби имел огромный эффект. Барби в любом случае почти наверняка была бы в первой десятке, но фильм сделал её ещё популярнее».

Среди других популярных игрушек – «Лаборатория по созданию монстров» от компании Moose, интерактивные игрушки Fingerlings, замок в стиле Гарри Поттера от LEGO и многие другие.

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