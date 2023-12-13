Боснийские города возглавили мировые рейтинги загрязнения воздуха

Города в Боснии и Герцеговине на несколько дней возглавили мировые рейтинги загрязнения воздуха. В столице страны..

Города в Боснии и Герцеговине на несколько дней возглавили мировые рейтинги загрязнения воздуха. В столице страны – Сараево – выпустили предупреждение. Там 11 декабря индекс качества воздуха составил 170. Это в 18 раз больше нормы ВОЗ.

Эксперты говорят, что к загрязнению приводит использование твёрдого топлива в домах. Оно дешевле, поэтому люди отказываются от газа. Также многие ездят на старых автомобилях, которые выбрасывают больше углерода. Всё это обусловлено тем, что в Боснии растёт стоимость жизни.

[Энис Кречинич, метеоролог]:

«В том, что в Боснии и Герцеговине грязный воздух, нет ничего нового. Это возникло не сейчас. Проблема существует десятилетиями и даже дольше. Почему это так? Всё очень просто: Босния и Герцеговина – довольно бедная страна, поэтому образ жизни здесь сильно отличается от жизни людей в Европе. У нас в основном развивалась тяжёлая промышленность».

По словам метеорологов, ситуация особенно ухудшается в декабре. Температура падает, сила ветра слабеет, и загрязняющие вещества словно зависают в воздухе над городами.

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Врачи говорят, что загрязнённая атмосфера опасна для здоровья людей.

[Теуфик Хаджиосманович, врач по лёгочным заболеваниям]:

«Наша дыхательная система выводит вредные вещества, но воздействие загрязнённого воздуха, которое длится годами, приводит к выходу из строя этого аппарата. Такое очень часто происходит у молодых людей, у детей и особенно у людей с хроническими болезнями».

По данным Всемирного банка, в Боснии уровень загрязнения мелкими твёрдыми частицами один из самых высоких в Европе.

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