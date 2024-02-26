Огневолосые женщины необычной красоты: выставка прерафаэлитов открылась в Италии

Выставка «Прерафаэлиты. Современный Ренессанс» открылась в Италии. Она насчитывает более 300 работ, среди которых картины, скульптуры,..

Выставка «Прерафаэлиты. Современный Ренессанс» открылась в Италии. Она насчитывает более 300 работ, среди которых картины, скульптуры, ткани и ювелирные изделия.

Движение прерафаэлитов основали молодые английские художники в 1848 году. Тогда они ещё не подозревали, что их работы выставят рядом с картинами итальянских мастеров, которые их вдохновили, включая Микеланджело, Боттичелли и Тициана.

Само название движения означает, что оно подражало эпохе, которая была до Рафаэля.

Посетители смогут увидеть работы Данте Габриэля Россетти, Эдварда Бёрн-Джонса, Форда Мэдокса Брауна, Уильяма Морриса, а также Микеланджело, Боттичелли, Беллини, Синьорелли, Беато Анджелико и многих других.

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[Элизабет Преттеджон, куратор выставки]:«Впервые произведения британских художников-прерафаэлитов объединили с произведениями итальянского Возрождения, которые вдохновили их на создание произведений искусства в таких больших количествах».

«Братство прерафаэлитов» тайно основали в Лондоне семеро студентов Королевской академии. Им наскучили жёсткие традиции, которые доминировали в викторианском британском искусстве. Они стремились оживить английскую живопись, которая, как считалось, находилась в упадке из-за чрезмерно формальных и строгих правил, установленных Академией.

Очарованные искусством до Рафаэля, они выработали характерный и мгновенно узнаваемый стиль: огненноволосые женщины, яркие цвета и дикая сельская местность, прорисованная в микроскопических деталях.

Особенно они поражали идеалом женской красоты. Это были сложные, полные противоречий фигуры, обладающие сильной чувственной силой и чарующей красотой.

[Элизабет Преттеджон, куратор выставки]:«Они были с очень резкими чертами лица и часто в струящейся, свободной одежде, не похожей на модную одежду того периода. Они очень отличались от довольно скромных и милых девушек на более ранних картинах начала XIX века».

Завершает выставку ряд работ итальянских художников поколения прерафаэлитов, которые находились под влиянием тех самых английских художников, которых, в свою очередь вдохновляли итальянцы.

Выставка открыта в музее Чивико в Форли до 30 июня.

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