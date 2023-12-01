6 футболок Лионеля Месси с Кубка мира – 2022 рассчитывают продать за $10 млн

Десять миллионов долларов за шесть футболок Лионеля Месси – именно столько рассчитывает выручить на торгах аукционный..
Дата загрузки: 2023-12-01
[Брам Вахтер, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:
«Все футболки он носил во время игры. Надевал их в первой половине каждого матча. И если присмотреться, на них видна грязь. Они настоящие. Их точно носил он».
В коллекцию входит футболка, в которой Месси сыграл против Австралии. Это был 1000-й матч в его карьере. А прошлогодний Кубок мира стал для 35-летнего футболиста настоящим триумфом. Он привёл свою сборную к победе, и сам также стал чемпионом мира.
Аукцион пройдёт 14 декабря в Нью-Йорке. В этот же день, перед торгами, публика сможет увидеть футболки Месси своими глазами.
Пока что самой дорогой спортивной формой, проданной на аукционе, считается майка американского баскетболиста Майкла Джордана. В ней он играл в финале NBA в 98-м году. Лот ушёл с молотка за 10,1 миллиона долларов. Предыдущий рекорд принадлежал Диего Марадоне. Его футболку продали за 9,3 миллиона долларов.
Короткая ссылка на эту страницу: