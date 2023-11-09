Если нашей Вселенной 13 миллиардов 700 миллионов лет, то возраст этой чёрной дыры, известной как UHZ1,..

Чёрную дыру возрастом почти как Вселенная увидели два телескопа

Если нашей Вселенной 13 миллиардов 700 миллионов лет, то возраст этой чёрной дыры, известной как UHZ1, – всего на 500 миллионов лет меньше.

Ещё более поразительным для ученых стал размер этого монстра – она в десять раз больше, чем чёрная дыра в центре нашего Млечного Пути.

Такие данные получили благодаря космическому телескопу НАСА имени Джеймса Уэбба и космической рентгеновской обсерватории «Чандра». Результаты исследований подтверждают теории о том, что сверхмассивные чёрные дыры существовали уже на заре Вселенной.

Астрофизики считают, что масса этой чёрной дыры составляет 10% массы всех звёзд в галактике. Предполагается, что она образовалась из колоссальных облаков газа, которые появились в результате столкновения двух галактик.

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Два космических телескопа – «Джймс Уэбб» и «Чандра» – использовали технику, называемую гравитационным линзированием, чтобы приблизить область космоса, где расположена галактика с чёрной дырой.

Метод заключается в том, что свет гораздо более близкого скопления галактик помог увеличить нужную область, расположенную намного дальше.

Телескоп «Джеймс Уэбб» запустили в 2021 году. Он находится на расстоянии миллион 600 тысяч километров от Земли. Это самая большая и мощная астрономическая лаборатория, когда-либо отправлявшаяся в космос. Она видит Вселенную в инфракрасном диапазоне.

«Чандра» гораздо старше, и у неё рентгеновское зрение. Этот телескоп начал свою работу в 1999 году. В том же году НАСА представило его первые изображения сверхновой Кассиопеи-А.

Спустя почти четверть века этот телескоп всё ещё вносит свой вклад в изучение Вселенной.

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