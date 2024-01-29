Коллекции для детей постарше: новый тренд на Лондонской ярмарке игрушек

Добро пожаловать на Лондонскую ярмарку игрушек. Именно здесь дебютируют все лучшие новинки 2024 года. Например, этот..
Дата загрузки: 2024-01-30
Экспозиция в выставочном центре «Олимпия» проходит последние 70 лет и считается крупнейшей в Великобритании.
В этом году главный тренд – серии игрушек для детей старше 12 лет. Обычно они основаны на фильмах, музыке или компьютерных играх.
За последние 12 месяцев рынок игрушек в Великобритании сократился. Зато продажи в нише для детей-подростков, наоборот, выросли и теперь составляют треть продаж всех игрушек в стране.[Роланд Эрл, гендиректор Британской ассоциации игрушек]:
«Традиционно это не та часть населения, которая покупает много игрушек. Они уже не считают себя детьми».
Лидером в этой нише считается американская компания Funko. Вашингтонский бренд производит куклы, которые олицетворяют героев разных фильмов, клипов и видеоигр.
После окончания коронавирусного карантина продажи Funko выросли. Это объясняют тем, что в изоляции дети пересмотрели много сериалов, а когда магазины открылись, у них были свободные деньги.
Также Funko очень серьёзно относится к выбору персонажей. У каждого есть большая армия поклонников.
Ещё один популярный товар – конструктор Cobi из Польши. Из него делают модели исторических военных машин. Такая тематика привлекает взрослых детей.
В целом в этом году на стену славы Hero Toys попали 27 игрушек. А лучшей назвали камеру-бинокль LeafFrog’s Magic Adventures. Её можно использовать как обычный бинокль, а также как камеру с мощным увеличением для съёмки природы.
А этот гаджет – настоящий хранитель карманных денег. Цифровой питомец, немного похожий на тамагочи, позволяет копить монетки на виртуальной карте, а также совершать покупки через телефон родителей.
На ярмарке также состоялся показ мод для собак, а компания Lounge Fly продемонстрировала свою последнюю линейку рюкзаков для питомцев.
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