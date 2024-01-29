Коллекции для детей постарше: новый тренд на Лондонской ярмарке игрушек

Добро пожаловать на Лондонскую ярмарку игрушек. Именно здесь дебютируют все лучшие новинки 2024 года. Например, этот..

Добро пожаловать на Лондонскую ярмарку игрушек. Именно здесь дебютируют все лучшие новинки 2024 года. Например, этот робот – футбольный тренер, обучающий лучше владеть мячом.

Экспозиция в выставочном центре «Олимпия» проходит последние 70 лет и считается крупнейшей в Великобритании.

В этом году главный тренд – серии игрушек для детей старше 12 лет. Обычно они основаны на фильмах, музыке или компьютерных играх.

За последние 12 месяцев рынок игрушек в Великобритании сократился. Зато продажи в нише для детей-подростков, наоборот, выросли и теперь составляют треть продаж всех игрушек в стране.

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[Роланд Эрл, гендиректор Британской ассоциации игрушек]:«Традиционно это не та часть населения, которая покупает много игрушек. Они уже не считают себя детьми».

Лидером в этой нише считается американская компания Funko. Вашингтонский бренд производит куклы, которые олицетворяют героев разных фильмов, клипов и видеоигр.

После окончания коронавирусного карантина продажи Funko выросли. Это объясняют тем, что в изоляции дети пересмотрели много сериалов, а когда магазины открылись, у них были свободные деньги.

Также Funko очень серьёзно относится к выбору персонажей. У каждого есть большая армия поклонников.

Ещё один популярный товар – конструктор Cobi из Польши. Из него делают модели исторических военных машин. Такая тематика привлекает взрослых детей.

В целом в этом году на стену славы Hero Toys попали 27 игрушек. А лучшей назвали камеру-бинокль LeafFrog’s Magic Adventures. Её можно использовать как обычный бинокль, а также как камеру с мощным увеличением для съёмки природы.

А этот гаджет – настоящий хранитель карманных денег. Цифровой питомец, немного похожий на тамагочи, позволяет копить монетки на виртуальной карте, а также совершать покупки через телефон родителей.

На ярмарке также состоялся показ мод для собак, а компания Lounge Fly продемонстрировала свою последнюю линейку рюкзаков для питомцев.

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